Cortada la R1 de Cercanías entre Arenys (Barcelona) y Blanes (Girona) por falta de tensión en la catenaria
Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados.

Una pasajera, delante de un tren de Rodalies este martes
Una pasajera, delante de un tren de Rodalies, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) está interrumpida por una falta de tensión en la catenaria producida durante la realización de trabajos, este jueves, desde las 6.46 horas.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados, ha informado Adif en un mensaje en 'X'.

Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

