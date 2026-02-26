Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un local de Madrid anuncia con este cartel que ha colgado que cierra hasta el próximo 4 de marzo: el motivo lo merece mucho
​"Lo que de verdad importa".

Un cartel anunciando un cierre temporal que ha sido colgado en un local de Madrid ha trascendido en las últimas horas en las redes sociales, tanto de Instagram como de X (o Twitter), por el motivo que ha llevado a sus dueños a poner el mensaje. Este no puede ser más especial y significativo. 

Concretamente, este letrero se ha podido ver en el pub Este no era el plan, que se describe como "un garito con buen rollo para gente de buen rollo" y que se encuentra en la céntrica Calle de las Huertas de la capital. El cartel se ha colgado en la puerta y también se ha subido a la cuenta de Instagram de este negocio. 

"Regreso a servirles cervecita fría el 4 de marzo", ha escrito la dueña del local en la publicación. Además, ha añadido una imagen del cartel, donde se puede leer lo siguiente: "Mi madre ha terminado la quimio y me voy unos días a llenarla de besos. Si podéis, haced lo mismo con las vuestras. Volvemos el 4 de marzo". 

En X ha sido el tuitero Álex Herrero, que participa en programas como La aventura del saber de La 2 o Crónica de España, en RNE, el que ha difundido una imagen del letrero. "Lo bueno también se anuncia", ha escrito. 

Su publicación en la red social de Elon Musk se ha hecho viral con más de 145.000 reproducciones, 17.000 me gusta y casi un millar de compartidos en las pocas horas que lleva en la red. 

Mensajes de cariño 

Tal y como era de esperar, la publicación de Instagram ha comenzado a llenarse de comentarios en los que felicitan por esa buena noticia a la dueña del establecimiento dándole la enhorabuena diciéndole que eso es lo que de verdad importa. 

Estos son algunos mensajes que se han leído:

  • "Ayyyy que alegría 🥹".
  • "El verdadero amor".
  • "Lo que de verdad importa❤️❤️".
  • "Te mereces tú y los tuyos eso y más".
  • "FELICIDADES !!".
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

