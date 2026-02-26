Un local de Madrid anuncia con este cartel que ha colgado que cierra hasta el próximo 4 de marzo: el motivo lo merece mucho

Un cartel anunciando un cierre temporal que ha sido colgado en un local de Madrid ha trascendido en las últimas horas en las redes sociales, tanto de Instagram como de X (o Twitter), por el motivo que ha llevado a sus dueños a poner el mensaje. Este no puede ser más especial y significativo.

Concretamente, este letrero se ha podido ver en el pub Este no era el plan, que se describe como "un garito con buen rollo para gente de buen rollo" y que se encuentra en la céntrica Calle de las Huertas de la capital. El cartel se ha colgado en la puerta y también se ha subido a la cuenta de Instagram de este negocio.

"Regreso a servirles cervecita fría el 4 de marzo", ha escrito la dueña del local en la publicación. Además, ha añadido una imagen del cartel, donde se puede leer lo siguiente: "Mi madre ha terminado la quimio y me voy unos días a llenarla de besos. Si podéis, haced lo mismo con las vuestras. Volvemos el 4 de marzo".

En X ha sido el tuitero Álex Herrero, que participa en programas como La aventura del saber de La 2 o Crónica de España, en RNE, el que ha difundido una imagen del letrero. "Lo bueno también se anuncia", ha escrito.

Su publicación en la red social de Elon Musk se ha hecho viral con más de 145.000 reproducciones, 17.000 me gusta y casi un millar de compartidos en las pocas horas que lleva en la red.

Mensajes de cariño

Tal y como era de esperar, la publicación de Instagram ha comenzado a llenarse de comentarios en los que felicitan por esa buena noticia a la dueña del establecimiento dándole la enhorabuena diciéndole que eso es lo que de verdad importa.

Estos son algunos mensajes que se han leído: