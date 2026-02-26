Alerta de lo que está empezando a pasar en muchos restaurantes de España y puede empezar a pasar en otros sectores

La hostelería es uno de los negocios más duros que hay en España. Camareros, cocineros y empleados de sala tienen ante sí la compleja tarea de servir a personas con hambre, algo que no siempre es sencillo.

Según datos de la patronal Hostelería de España, la hostelería española ha cerrado el ejercicio 2025 con una media de 1,89 millones de trabajadores, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior.

El mismo informe detalla que a pesar de este incremento en la ocupación y de alcanzar picos de dos millones de empleados durante el verano, el sector advierte sobre una rentabilidad "más débil" debido al aumento de los costes operativos y lo que llaman "presión regulatoria".

Mismas horas, menos días

Es por esto que algunos restaurantes han optado por cambiar de modelo. En el podcast A largo plazo han contado que muchos de estos negocios han tomado la decisión de empezar a cerrar entre semana y, por ejemplo, abrir de jueves a domingo, cuando, en teoría, hay más clientes.

"Se han dado cuenta de que trabajando menos, con menos empleados, ganan lo mismo o más que a mayor volumen con más empleados porque al final es la mayor derrama en un negocio", han contado en el programa.

"Lo veo clave", ha señalado uno de los entrevistadores, que ha puesto el ejemplo de un hostelero que sólo abre su negocio jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, las 40 horas exactas.

"Tenía un ajuste con los empleados que daban un poquito más de horas, lo cuadraban ahí, todos felices. En hostelería, tres días. Que acabas un domingo y hasta el jueves no vas a trabajar. Parece casi que no trabajas en toda la semana. Te da esa sensación", han explicado.

"Yo soy de los que trabajaría 15 días seguidos al mes y los otros 15 fiesta", ha sentenciado el invitado al podcast.