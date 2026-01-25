9 cantantes que marcaron la década de los 80

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los años 80 fueron una década clave para la historia de la música popular. La llegada de MTV, la importancia del videoclip y la explosión del pop global dieron lugar a una generación de estrellas que trascendieron lo musical para convertirse en iconos culturales.

Michael JacksonCon 'Thriller' (1982), Michael Jackson no solo firmó el álbum más vendido de todos los tiempos, sino que transformó el pop en un fenómeno audiovisual. Su influencia en la música, la moda y el baile sigue siendo incomparable.
  MadonnaAutoproclamada "Reina del Pop", Madonna redefinió el papel de la mujer en la industria musical. Su constante reinvención, su atrevimiento y éxitos como 'Like a Virgin' o 'Like a Prayer' la convirtieron en una figura central de la década.
  PrinceGenio musical y dueño de un estilo inconfundible, Prince fusionó funk, rock y pop con una identidad única. 'Purple Rain' (1984) lo consolidó como uno de los artistas más innovadores y talentosos de los 80.
  Whitney HoustonSu poderosa voz la convirtió en una de las grandes divas del pop y el soul. Desde su debut en 1985, acumuló éxitos número uno y estableció nuevos estándares vocales para las generaciones posteriores.
  Bruce SpringsteenCon 'Born in the U.S.A.' (1984), Springsteen llevó el rock estadounidense a los estadios, combinando melodías épicas con letras que reflejaban la realidad social de su país durante la década.
 llevó el rock estadounidense a los estadios.Getty Images
  Freddy MercuryAl frente de Queen, Freddie Mercury destacó por su carisma, su rango vocal y su fuerza escénica. La actuación de la banda en el Live Aid (1985) es recordada como una de las más icónicas de la historia del rock.
  George MichaelPrimero como parte de Wham! y luego como solista, George Michael dominó las listas de éxitos con un pop elegante y maduro. 'Faith' (1987) confirmó su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima.
  Tina TurnerTina Turner protagonizó uno de los regresos más impresionantes de la música con 'Private Dancer' (1984). Su energía, su voz rasgada y su historia de superación la convirtieron en un símbolo de fortaleza y éxito.
  Janet JacksonCon 'Control' (1986) y 'Rhythm Nation 1814' (1989), Janet Jackson se consolidó como una artista independiente y visionaria, marcando tendencia en sonido, coreografías y mensajes sociales dentro del pop y el R&B.
