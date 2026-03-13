Nothing va por libre con los Headphone (a): los he probado y llegan cargados de autonomía y cancelación de ruido

Ver, oír y disfrutar. Eso es lo que transmiten, de primeras, los nuevos Nothing Headphone (a), los nuevos auriculares tipo diadema que la marca británica ha traído desde este viernes a España y que me han asombrado para el precio que tienen.

Si una cosa destaca por encima del resto es su estética. Sabemos que Nothing va por libre siempre y sus últimos auriculares son una muestra más. Estéticamente, siguen siendo rompedores, con una seña de identidad a la que este año han decidido meter algo de color.

En mi caso los he probado en color blanco, característico de la marca. Pero siguen esa línea atrevida, diferencial e incluso un poco, 'rompiendo con lo establecido', a la que nos tienen acostumbrados.

Pese a ser su modelo más económico en auriculares tipo diadema, a mí me convencen más los Headphone (a), estéticamente, que los Headphone (1). El tono blanco predomina en los nuevos, con el cristal transparente, similar al que nos encontramos en el Phone (4a), que rodea la parte central.

Los Headphone (a), con una cancelación de ruido asombrosa. Sergio Coto / El HuffPost

Pilas bien cargadas

De primeras, voy a decir el precio. Porque para unos auriculares de 159 euros, cosas como la cancelación de ruido y, sobre todo, su autonomía bestial, me sigue pareciendo que tienen una relación calidad-precio muy buena.

Su peso es de 310 gramos, que no es una fantasía, pero gracias a sus almohadillas transpirables de espuma, podemos olvidarnos de lo que hay en el exterior durante unos minutos. Si estás cansado del ruido de tu alrededor, en la oficina, lugares públicos y demás, también valen, que lo sepas.

Las almohadillas de los Nothing Headphone (a). Sergio Coto / El HuffPost

En cuanto a los controles, los Headphone (a) sigue apostando por situar en el auricular derecho los tres principales. Una rueda que nos permite gestionar el volumen de forma rápida y sencilla, el paddle que se convierte, sin duda, en nuestro gran amigo. Es el encargado de que podamos coger una llamada, colgar, cambiar de canción y demás. Integra tres micrófonos entrenados, que nos permiten tener conversaciones de forma muy nítida estés dónde estés.

Y el tercero control es el botón, el que se encarga de que podamos gestionar la cancelación de ruido, que podamos recurrir a la IA de Nothing, Essential Space, o la de ChatGPT, entre otras. Pero ojo, que también nos permite hacer hasta fotografías con él. Una alegría para no tener que estar recurriendo al móvil.

Los controles de los Headphone (a). Sergio Coto / El HuffPost

Una vez puestos, la cancelación de ruido de hasta 40 decibelios es una maravilla. Da igual dónde los uses. A través de su aplicación Nothing X, podemos gestionarla entre tres opciones de potencia o la adaptativa, la que yo recomiendo para que no pensemos que vamos solos todo el rato. Pero la experiencia ha sido sorprendente.

Una vez ponemos música, el sonido es muy bueno. Incorpora drivers de 40 milímetros y soporte para LDAC, un códec de alta resolución de Sony que mejora todavía más la conectividad y la transmisión de datos. También cuenta con un ecualizador que ofrece varias opciones de personalización, así como un refuerzo de los graves.

Pero hablemos del plato principal. Su autonomía. Los Nothing Headphone (a) integran una batería que, después de probarlo, cumple una barbaridad. En concreto, 5 días de uso ininterrumpido, 135 horas de escucha activa sin la cancelación del ruido.

Su batería, su diseño rompedor, su potente audio y la cancelación de ruido activa, así como los controles por los que sigue apostando Nothing, convierten a sus nuevos auriculares de tipo diadema en una opción que relación calidad-precio es totalmente recomendable.