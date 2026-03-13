Liam Gallagher responde a la mención de Rosalía en los BRIT Awards con una palabra que la equipara con Madonna o Lady Gaga

El pasado 28 de febrero Rosalía hacía historia al alzarse como la primera artista española en ganar el premio BRIT a Mejor artista internacional por delante de gigantes como Taylor Swift o Bad Bunny. Pero más allá de eso, la catalana protagonizó una espectacular actuación a los sones de Berghain, el que fuera el primer sencillo de su disco Lux, junto a Björk, con la que montó una auténtica rave gracias a su nueva versión tecno.

Pero si algo dio que hablar tras su interpretación fue el mensaje que lanzó al líder de Oasis, Liam Gallagher, tras responder las preguntas del presentador de la gala, Jack Whitehall, cuando este le pidió hablar unas palabras en "manc" (macuniano), dialecto coloquial de Manchester, entre ellas "Sunshine".

La catalana pronunció la palabra con la característica entonación de Liam Gallagher en temas de Oasis como Cigarettes & alcohol, Some might say o Rock n' roll star y aprovechó para mandarle un mensaje al artista. "Liam Gallagher, quizás no me conozcas, pero yo sí te conozco a ti", dijo la artista dirigiéndose a la cámara. "Amo Oasis, que Dios bendiga Oasis", concluyó recibiendo los aplausos del público.

"Es bíblica", las palabras de Liam Gallagher a Rosalía

Ahora, casi dos semanas después, Liam Gallagher se ha pronunciado al respecto. No lo ha hecho directamente, sino que ha respondido al comentario de un seguidor en X, que le preguntaba que qué pensaba de la mención que le hizo Rosalía en los BRIT.

"Me gustó, es bíblica", ha respondido el líder de Oasis, con una sola y contundente frase. Además, Gallagher utiliza así un término con el que él mismo se define, "bíblico", y que ha utilizado para calificar la carrera de otras estrellas como Madonna, Lady Gaga o Harry Styles.

Después del regreso esperado de Oasis con su gira Live 2025 en Reino Unido e Irlanda, América y Japón, los rumores con que su tour continuase en otros países de Europa o que incluso participasen el festivales como el Glastonbury cogieron fuerza a finales del pasado año.

Sin embargo, Gallagher dejó claro a sus seguidores vía X —su canal oficial de delirios y comunicados— que no habría nuevos conciertos para este 2026. “Nada sucederá en 2026, excepto la Copa Mundial” y que hasta 2027 no tiene pensado nuevos proyectos. "No chisporroteo en hacer nada hasta 2027… Digo, Feliz Navidad", dijo a un seguidor el pasado mes de diciembre.

La indiferencia de Noel Gallagher ante la catalana

La actitud de Liam choca, una vez más, con la de su hermano Noel. O, al menos, en 2019 la otra mitad de Oasis, que sí acudió el pasado 28 de febrero a los premios BRIT, dijo desconocer entonces a Rosalía, con quien compartía cartel en esa edición del MadCool.

"¿Rosalía? ¿Quién? ¿Qué es eso?", dijo incrédulo ante la pregunta de la periodista, algo que algunos vieron como un claro guiño a las palabras de la catalana en la gala, quien se apresuró a decir "quizás no sepas quién soy".