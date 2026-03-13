Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El CNI busca nuevos agentes para "obtener información procedente de fuentes humanas": basta con tener el título de bachillerato y carné de conducir
Global
Global

El CNI busca nuevos agentes para "obtener información procedente de fuentes humanas": basta con tener el título de bachillerato y carné de conducir

Todas ellas se pueden encontrar en la página web oficial del organismo público.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El equipo del CNI de 'El Centro'.Movistar +

Si estás en busca de empleo y quieres trabajar en 'La casa' española de los espías estás de suerte. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha lanzado varias ofertas de trabajo en su página web oficial donde puedes echar tu currículum. 

Existen diversos perfiles que buscan. Desde inteligencia, idiomas, seguridad, especialistas en la rama sanitaria, mantenimiento y servicios generales, administrativa, recursos humanos, recursos jurídicos o infraestructura, entre algunos ejemplos. 

En el perfil de la Inteligencia, por ejemplo, el centro oferta dos vacantes: técnico humint y oficial superior de inteligencia. Para el primer puesto, cuyas funciones serán principalmente la "obtención de información o colaboración a través de la relación con fuentes humanas con el fin de contribuir a los objetivos informativos del Centro", las condiciones son bastante sencillas. 

Tan solo hace falta tener un título de bachiller, técnico o equivalente; contar con el permiso de conducir clase B; tener conocimientos de ofimática y competencias digitales; mostrar compromiso y disponibilidad, así como capacidad para trabajar en equipo; iniciativa y capacidad de trabajar bajo presión; y capacidad de relación, de investigación y comunicación. 

Además, se valorarán aspectos como contar con manejo de idiomas, como el inglés, francés, alemán, chino, italiano, ruso, portugués o árabe, con un B2 o superior acreditado. 

Para la segunda oferta se exige una mayor preparación, aunque también es bastante accesible. Las funciones serán la "dirección informativa, investigación, análisis, elaboración y difusión de inteligencia" y la "captación y relación con fuentes humanas". 

Los requisitos son contar con una titulación universitaria superior, grado o equivalente; un permiso de conducción clase B, Idioma inglés B2 acreditado o estar en condiciones de acreditarlo; disponibilidad, compromiso, trabajo en equipo y flexibilidad; e iniciativa y tolerancia a la presión. 

Junto con estas ofertas de empleo hay otras de diversos perfiles como los mencionados anteriormente. Según destacan desde el CNI, los datos proporcionados a través del sistema de solicitud de candidaturas serán tratados como información clasificada. 

Qué es el CNI

Para los despistados que no sepan qué es el CNI, y según explican desde la misma agencia, se trata del organismo público "responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos