El CNI busca nuevos agentes para "obtener información procedente de fuentes humanas": basta con tener el título de bachillerato y carné de conducir

Si estás en busca de empleo y quieres trabajar en 'La casa' española de los espías estás de suerte. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha lanzado varias ofertas de trabajo en su página web oficial donde puedes echar tu currículum.

Existen diversos perfiles que buscan. Desde inteligencia, idiomas, seguridad, especialistas en la rama sanitaria, mantenimiento y servicios generales, administrativa, recursos humanos, recursos jurídicos o infraestructura, entre algunos ejemplos.

En el perfil de la Inteligencia, por ejemplo, el centro oferta dos vacantes: técnico humint y oficial superior de inteligencia. Para el primer puesto, cuyas funciones serán principalmente la "obtención de información o colaboración a través de la relación con fuentes humanas con el fin de contribuir a los objetivos informativos del Centro", las condiciones son bastante sencillas.

Tan solo hace falta tener un título de bachiller, técnico o equivalente; contar con el permiso de conducir clase B; tener conocimientos de ofimática y competencias digitales; mostrar compromiso y disponibilidad, así como capacidad para trabajar en equipo; iniciativa y capacidad de trabajar bajo presión; y capacidad de relación, de investigación y comunicación.

Además, se valorarán aspectos como contar con manejo de idiomas, como el inglés, francés, alemán, chino, italiano, ruso, portugués o árabe, con un B2 o superior acreditado.

Para la segunda oferta se exige una mayor preparación, aunque también es bastante accesible. Las funciones serán la "dirección informativa, investigación, análisis, elaboración y difusión de inteligencia" y la "captación y relación con fuentes humanas".

Los requisitos son contar con una titulación universitaria superior, grado o equivalente; un permiso de conducción clase B, Idioma inglés B2 acreditado o estar en condiciones de acreditarlo; disponibilidad, compromiso, trabajo en equipo y flexibilidad; e iniciativa y tolerancia a la presión.

Junto con estas ofertas de empleo hay otras de diversos perfiles como los mencionados anteriormente. Según destacan desde el CNI, los datos proporcionados a través del sistema de solicitud de candidaturas serán tratados como información clasificada.

Qué es el CNI

Para los despistados que no sepan qué es el CNI, y según explican desde la misma agencia, se trata del organismo público "responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".