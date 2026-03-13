La OTAN intercepta un tercer misil iraní en Turquía, cerca de la base donde hay contingentes españoles

El Ministerio de Defensa de Turquía ha confirmado este viernes que un nuevo misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco, fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN ubicadas en el mediterráneo oriental, en el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán.

"Los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental han neutralizado un misil balístico. Se están adoptando todas las medidas necesarias, sin dudar, contra esta amenaza registrada contra el espacio aéreo y el territorio turcos", apunta el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa turco.

Del mismo modo, Ankara ha asegurado que se están realizando las consultas pertinentes con Ankara para "aclarar todos los aspectos de este incidente", anteponiendo, eso sí, la "seguridad nacional" del país otomano.

Los dos anteriores, neutralizados también por las defensas de la Alianza en la región, tuvieron lugar la pasada semana, aunque, al menos uno de ellos, se cree que pudo proceder desde Beirut, y presuntamente habría sido lanzado por la Hezbola.

De hecho y tras las acusaciones de que había sido Irán el responsable de dichos ataques, el pasado 5 de marzo, el Estado Mayor de la República Islámica se desmarcó de inmediato y aseguró que "las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio".

Sin embargo, desde Occidente -y la OTAN- se sucedieron los nervios y se incrementó la alerta ante un incidente -ya son tres- de esta índole en territorio OTAN, principalmente debido a la conocida -aunque con matices- obligatoriedad de todos los estados miembro de defender a un país aliado que está dentro de la Alianza.

Este incidente fue condenado por la OTAN, que arremetió contra los "ataques indiscriminados" y la escalada de tensión propiciada por Irán en la región.