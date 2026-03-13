Antoni Cunyat, doctor en Economía: "El efecto pluma de la gasolina es un síntoma de poca competencia"

España es uno de los países europeos en los que más se ha encarecido el combustible. El Boletín Petrolero de la Unión Europea que se conoció este jueves da cuenta de ello. El litro de gasolina 95 ya roza los 1,601 euros mientras que el del diésel entra en la horquilla de los 1,646 euros.

Los datos son del pasado lunes 9 de marzo, pero ya empiezan a recoger los efectos del conflicto en Oriente Medio. El país es el quinto estado de la Unión Europea en el que la gasolina subió más. Un 7,7% con respecto al lunes anterior, 2 de marzo, cuando la guerra acababa de estallar. En el caso del diésel, la subida es del 14,2%.

Son techos que no se veían desde hace casi dos años en la gasolina y desde hace dos y medio en el caso del diésel. Si se compara con el lunes inmediatamente anterior al estallido del conflicto (23 de febrero) y se tiene en cuenta cuántos céntimos ha subido el litro de combustible, España es uno de los países más golpeados.

Esos cálculos los ha hecho la Cadena Ser: los surtidores españoles han registrado un crecimiento de 20 céntimos en el caso del litro de gasolina y de 30 en el del diésel. Atendiendo a estos números, España es el segundo país de la UE en el que más ha subido la gasolina, solo detrás de República Checa.

Desde el estallido del conflicto los mercados de futuro del petróleo han mantenido cierta estabilidad, a pesar de la volatilidad que sí se ha visto en los barriles de West Texas o de Brent (de referencia para Europa), que ha vuelto a superar la cota de los 100 dólares.

El histórico despliegue de reservas no podrá hacer frente a este escenario: que el estrecho de Ormuz, por donde pasaba hasta hace escasas semanas un quinto del tráfico mundial de petróleo, permanezca cerrado y amenazado por Teherán mucho más tiempo.

Pero lo que sí podrían garantizar esas reservas estratégicas es que el precio en los surtidores no creciera de forma tan repentina. En el caso de España (y de la mayoría de los países europeos) esto no ha sido así. ¿A qué se debe?

Más allá de la geopolítica: así te afectan los efectos cohete y pluma de los precios de las gasolineras

No hay una única razón. Es una pregunta compleja que puede atender a diversos factores. Uno de ellos es que España parte de un suelo bastante bajo: es el decimoquinto país de la UE por el precio de combustibles. En Países Bajos, sin ir más lejos, el precio del litro de gasolina 95 es de 2,172 euros, mientras que el del diésel es de 2,255 euros.

Cuanto más bajo más fácil es subir. Pero otro factor crucial es la competencia. Lo explica el doctor en Economía de la Universidad de Valencia Antoni Cunyat, que en declaraciones también a la Cadena Ser ha enfatizado que tanto el "efecto cohete" como el "efecto pluma" son un indicador "de la falta de competencia en el mercado".

La explicación es sencilla. En España, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la mayoría de los surtidores desplegados en el territorio los controla una de las grandes players del mercado, a saber BP, Gasp, Shell o Repsol. La elevada concentración en el sector hace que sea más fácil ver subidas muy rápidas (despegando como un cohete), porque al existir menos competencia, hay menos fricción para subir precios rápido.

Esa elevada concentración se da también en el mercado mayorista en el que las estaciones de servicio acceden a los hidrocarburos. Y también explica ese "efecto pluma" que se ve inmediatamente después del cohetazo, cuando toca bajar precios. Bajan tan lentamente que parece una pluma cayendo suavemente.

"Siempre observamos en este mercado lo que se conocen como subidas de cohete. Cuando el crudo sube el precio en la gasolinera sube inmediatamente. Este es un indicador de la falta de competencia en dicho mercado", expresaba este doctor de Economía en la Ser.

Los precios ya se han disparado. Ahora habrá que seguir qué sucede con Ormuz para saber si la gasolina y el diésel volverán a bajar... despacito.