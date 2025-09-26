9 deportistas que bien podrían ser los más grandes de la historia de España

Edurne Pasaban

fue la primera mujer en coronar los 14 ochomiles, un logro histórico en el alpinismo completando esta gesta en 2010 tras nueve años de expediciones, desde el Everest en 2001 hasta el Shisha Pangma en 2010. Este logro fue reconocido con galardones como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el premio Adventurer of the Year de National Geographic.

Josefina Blanco Via getty Images