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9 novelas de misterio ambientadas en ciudades españolas
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Una mujer lee un libro mientras bebe una taza de café

9 novelas de misterio ambientadas en ciudades españolas

De Madrid a Sevilla, pasando por Barcelona o Vitoria-Gasteiz, estos nueve títulos invitan a descubrir algunos de los rincones más fascinantes de España a través de crímenes, secretos e investigaciones inolvidables.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="El escritor Juan Gómez-Jurado posando con su libro 'Reina Roja'""
  Reina Roja (Madrid)La exitosa novela de Juan Gómez-Jurado sigue los pasos de Antonia Scott, una mujer con una inteligencia extraordinaria que se ve envuelta en una investigación repleta de giros. Madrid es el escenario principal de este thriller que ha conquistado a miles de lectores.Getty Images
alt="alt="La escritora Eva García Sáenz de Urturi posando con su libro 'El silencio de la ciudad blanca'""
  El silencio de la ciudad blanca (Vitoria-Gasteiz)En esta obra de Eva García Sáenz de Urturi, una serie de asesinatos sacude el casco histórico de Vitoria-Gasteiz. La autora convierte las calles y monumentos de la capital alavesa en una pieza clave de la trama.Getty Images
alt="alt="El escritro Carlos Ruiz Zafón posando con sus libros de fondo""
  La sombra del viento (Barcelona)Carlos Ruiz Zafón sitúa esta historia en la Barcelona de la posguerra, allá por el 1945, una ciudad llena de misterio donde un joven descubre un libro maldito que cambiará su vida para siempre.Getty Images
alt="alt="La escritora Dolores Redondo posando con su libro 'El guardián invisible'""
  El guardián invisible (Navarra)La primera entrega de la Trilogía del Baztán, escrita por Dolores Redondo, transcurre en Elizondo, la principal localidad del valle navarro. La investigación de varios crímenes se mezcla con leyendas y tradiciones de la zona.
alt="alt="El escritor Arturo Pérez-Reverte posando en la premier de la adaptación cinematográfica de su novela 'La piel del tambor'""
  La piel del tambor (Sevilla)La Sevilla monumental sirve de telón de fondo para esta novela de Arturo Pérez-Reverte, en la que una investigación relacionada con una antigua iglesia desemboca en una compleja trama de intriga y secretos.Getty Images
alt="alt="El escritor Eduardo Mendoza con un cartel de fondo de su libro 'El secreto de la modelo extraviada'""
  El secreto de la modelo extraviada (Barcelona)En esta novela de Eduardo Mendoza, el peculiar detective protagonista vuelve a recorrer las calles de Barcelona para resolver un caso que conecta el presente con un misterioso episodio ocurrido décadas atrás.Getty Images
alt="alt="El escritor Lorenzo Silva firmando su ejemplar 'La marca del meridiano'""
  La marca del meridiano (Barcelona)Lorenzo Silva traslada a los lectores a una investigación protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. Aunque la acción se mueve por distintos puntos de Cataluña, Barcelona tiene un papel destacado en la trama.Getty Images
alt="alt="El escritor Mikel Santiago posando con dos de sus libros""
  El mentiroso (País Vasco)La intriga creada por Mikel Santiago se desarrolla en Illumbe, una localidad ficticia inspirada en el entorno costero vasco. Un hombre aparece abandonado sin recordar qué ocurrió la noche anterior y pronto descubre que todos parecen ocultar algo.Getty Images
alt="alt="El escritor Javier Castillo posando junto a su ejemplar 'El cuco de cristal'""
  El cuco de cristal (Málaga y Cáceres)En esta novela de Javier Castillo, el misterio arranca tras un trasplante de corazón que lleva a la protagonista a investigar el pasado de su donante. Aunque parte de la historia se desarrolla fuera de España, Málaga y Hervás (Cáceres) están muy presente en el universo narrativo.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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