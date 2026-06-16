Anya Taylor-Joy se suma a 'El Señor de los Anillos': será un elfo en la nueva película sobre Gollum

La Tierra Media sigue ampliando su universo y acaba de incorporar a una de las grandes estrellas de Hollywood de los últimos años. Anya Taylor-Joy será una de las protagonistas de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, la nueva película basada en la obra de J.R.R. Tolkien que dirigirá y protagonizará Andy Serkis.

Según ha adelantado el medio especializado Variety, la actriz interpretará a una elfa Sindar perteneciente al Reino del Bosque, descrita como una agente de confianza del rey Thranduil. Será la primera incursión de Taylor-Joy en una de las franquicias fantásticas más exitosas de la historia del cine.

La película supondrá además el regreso de varios rostros icónicos para los seguidores de la saga. Andy Serkis volverá a dar vida a Gollum, el personaje que le convirtió en una referencia mundial de la interpretación mediante captura de movimiento. Junto a él también regresarán Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace en el papel del rey elfo Thranduil.

La nueva producción también incorporará otros nombres destacados. Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall debutarán en el universo creado por Tolkien con personajes inéditos para la gran pantalla.

Una historia situada antes de 'La Comunidad del Anillo'

La película estará ambientada en los años previos a los acontecimientos narrados en La Comunidad del Anillo, la primera entrega de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

La trama girará alrededor de la búsqueda de Gollum, uno de los personajes más complejos y fascinantes de toda la saga. Ese periodo apenas ha sido explorado en el cine, pese a ser fundamental para comprender cómo el Anillo Único terminó llegando a manos de Frodo y desencadenando la historia que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

La fecha de estreno está fijada para el 17 de diciembre de 2027, una ventana navideña que recuerda a los lanzamientos de la trilogía original, convertida en un fenómeno global entre 2001 y 2003.

El regreso de los arquitectos de la saga

Otro de los elementos que más expectativas ha generado entre los aficionados es la participación de Fran Walsh y Philippa Boyens, dos de las principales responsables de la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos.

Las guionistas volverán a trabajar sobre el universo de Tolkien junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, encargados de desarrollar esta nueva aventura.

La noticia supone un nuevo paso en la expansión de una franquicia que, más de dos décadas después del estreno de La Comunidad del Anillo, sigue siendo una de las más influyentes de la cultura popular.

Y ahora contará también con una nueva estrella en la Tierra Media. Anya Taylor-Joy, una de las actrices más cotizadas de Hollywood, se prepara para adentrarse en bosques élficos, criaturas fantásticas y una historia que volverá a poner el foco sobre uno de los personajes más enigmáticos de Tolkien: Gollum.