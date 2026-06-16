Un conocido frutero zanja el debate sobre dónde se puede encontrar la fruta más barata

Hacer la compra es una de las labores domésticas más tediosas, pero sí se hace bien y prestando atención a los detalles, se puede ahorrar mucho. Uno de los debates más recurrentes es dónde comprar la fruta y la verdura.

La industria de los supermercados lleva años amenazando la existencia de fruterías de barrio, así como carnicerías, pescaderías o panaderías. Sin embargo, estos negocios a menudo ofrecen una gran alternativa a las grandes cadenas en lo que respecta a la calidad-precio del producto.

Para @fruterotiktokero, un frutero con miles de seguidores en TikTok, es importante dejar claras unas cuantas cuestiones sobre esta cuestión. "Que nadie se piense en el mundo que la fruta que los supermercados venden fruta más barata que las fruterías", avisa en el podcast La escalera roja.

En cuanto a la calidad del producto, este frutero asegura que en los últimos años los supermercados han igualado los estándares de las fruterías, que tradicionalmente ofrecían a los consumidores una materia prima cuidada y fresca.

"Antes los supermercados vendían muy barato, y había mucha fruta y verdura muy barata. Ahora lo que hacen es vender caro y cosas un poquito mejores. Los supermercado están espabilando", afirma @fruterotiktokero.

Así ha evolucionado el precio de la fruta

En la última década, el precio de la fruta en España ha seguido una trayectoria claramente ascendente, marcada por las tensiones inflacionistas y los cambios estructurales en la cadena alimentaria.

Entre 2015 y 2025, el gasto de los hogares en alimentación creció un 27,7%, mientras que el precio medio de los productos se encareció más de un 40%, muy por encima del IPC general.

La tendencia se intensificó especialmente desde 2021, cuando la inflación de los alimentos se disparó por el encarecimiento de la energía y las materias primas, alcanzando picos históricos en 2023.

Aunque en 2025 y 2026 el ritmo de subida se ha moderado, los precios se mantienen en niveles elevados con respecto a años anteriores. Dentro de este contexto, la fruta, junto a las verduras, ha sido uno de los grupos más tensionados.