Compara cómo es trabajar de camarera en Noruega y en España y ve una diferencia crucial en los horarios

La joven hispanoperuana Gaby, camarera y creadora de contenido en TikTok (@gaby.zb), donde acumula ya más de 11.500 seguidores, ha hablado sobre algunas diferencias de trabajar en la hostelería de España y en la de Noruega, sacando una diferencia clave.

Para Gaby, el horario es esencial, especialmente la jornada partida. "En su momento yo trabajé de camarera en España, en mi pueblo, y también tenía este horario, en el que yo personalmente entraba desde las 10 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde".

"Tenía un parón de tres horas y volvía sobre las seis de la tarde hasta cerrar. Y digo hasta cerrar porque no tenía horario de salida, muchas veces cerramos a medianoche, a la una o a las dos, dependiendo, porque encima en verano el día se alarga mucho", ha expresado.

"Se come muy tarde y se cena muy tarde"

En verano, especialmente en España, la sobremesa se alarga mucho más, por lo que los camareros solían salir más tarde, según ha contado. "Recuerdo que yo atribuía este horario al calor, que entre esas horas en las que nosotros teníamos el descanso, era cuando más fuerte pegaba el sol y que por eso la gente se esperaba ir más tarde", ha explicado.

"Creo que es uno de los motivos, pero no el único, también contribuye mucho la siesta, hay horarios muy marcados, se come muy tarde y, por lo menos, se cena muy tarde, y es cuando mayor afluencia tiene el restaurante", ha rematado. Aun así, en los comentarios muchos le han especificado que en España también existen casos de horario seguido.

"En Noruega priorizan la vida personal del trabajador"

Sin embargo, en Noruega, donde trabaja ahora, tienen "un horario de corrido": "Si en el restaurante en el que estoy específicamente abrimos por las tardes desde las tres de la tarde a las nueve o nueve y media de la noche, ya luego lo que tardemos en limpiar". Viene a decir que el horario es seguido y que hay dos turnos de cocina.

"Siento que esto se hace así porque se prioriza la vida personal del trabajador, es como que tienes que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Específicamente, creo que todos mis compañeros aquí queremos trabajar mucho porque aquí se paga bien y sí que te pagan las horas extras como corresponden", ha rematado.