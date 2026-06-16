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Un capricho de los ricos que ha tenido consecuencias: importar olivos centenarios a Ibiza trajo las serpientes que están arrasando su lagartija endémica
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Un capricho de los ricos que ha tenido consecuencias: importar olivos centenarios a Ibiza trajo las serpientes que están arrasando su lagartija endémica

Estos recovecos y huecos de estos árboles se han convertido en los últimos 20 años en refugios ideales para esta especie invasora y sus huevos durante la hibernación.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
A lacertid (Lacertidae), seen on the island of Ibiza in San Vicente, Spain, 29 February 2016. Photo: Jens Kalaene/dpa - NO WIRE SERVICE - | usage worldwide (Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images)
Una lagartija ibicenca en la zona de San Vicente de esta isla.picture alliance via Getty Image

Hace dos años, en abril de 2024, se conocieron unas imágenes que fueron definitivas para confirmar la presencia de serpientes látigo de herradura en las aguas de la costa de Ibiza. Este hecho era temido por los investigadores y expertos en fauna de España, ya que la presencia de esta especie invasora había crecido en los últimos años en este territorio en el que sólo unas décadas antes no habitaba. Apareció en la isla en busca de un nuevo territorio y de alimento, según publica Mother Jones.

“Cada vez había más testimonios informales de pescadores y turistas que habían visto a las serpientes nadando, así que pensábamos que ocurría con mucha frecuencia”, explica  Oriol Lapiedra, biólogo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de Cataluña. “Pero esta fue la primera prueba fehaciente que teníamos de una serpiente nadando desde Ibiza hasta el islote de Santa Eulària", recuerda.

La llegada de esta serpiente a las costas del islote ibicenco fue entonces registrada por un guarda forestal local y confirmó que este insaciable invasor procedente de la península ibérica, que ahora casi ha aniquilado la población endémica de lagartijas de pared de colores deslumbrantes de Ibiza, había abierto un nuevo frente.

La culebra látigo de herradura es un reptil que no es venenoso y se encuentra en el sur y el este de España, pero ya se ha convertido en una amenaza existencial para los lagartos desde que comenzó a aparecer en la isla hace dos décadas. Además, su rápida colonización se ha atribuido a la moda entre los terratenientes adinerados de Ibiza de importar olivos centenarios de la península para adornar los jardines de sus casas. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, estos árboles, con sus recovecos y huecos, se han convertido en refugios ideales para serpientes y sus huevos durante la hibernación.

Curiosamente, en la actualidad, los artículos de merchandising kitsch con forma de lagarto superan sin duda en número a la población real de estos animales. En octubre de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha cambiado la clasificación del lagarto de Ibiza (Podarcis pityusensis ) en 2002, pasando ya a ser un animal "casi amenazado" a animal "en peligro de extinción",  por lo que ya está en su lista roja de especies en peligro, por lo tanto con necesidad de medidas de protección excepcionales para evitar su completa desaparición dentro de pocos años.

Además, como suele ocurrir a menudo con muchas especies, ésta es clave para la zona debido al papel vital que desempeña en el mantenimiento de los ecosistemas de la estas islas españolas.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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