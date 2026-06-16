Un capricho de los ricos que ha tenido consecuencias: importar olivos centenarios a Ibiza trajo las serpientes que están arrasando su lagartija endémica

Hace dos años, en abril de 2024, se conocieron unas imágenes que fueron definitivas para confirmar la presencia de serpientes látigo de herradura en las aguas de la costa de Ibiza. Este hecho era temido por los investigadores y expertos en fauna de España, ya que la presencia de esta especie invasora había crecido en los últimos años en este territorio en el que sólo unas décadas antes no habitaba. Apareció en la isla en busca de un nuevo territorio y de alimento, según publica Mother Jones.

“Cada vez había más testimonios informales de pescadores y turistas que habían visto a las serpientes nadando, así que pensábamos que ocurría con mucha frecuencia”, explica Oriol Lapiedra, biólogo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de Cataluña. “Pero esta fue la primera prueba fehaciente que teníamos de una serpiente nadando desde Ibiza hasta el islote de Santa Eulària", recuerda.

La llegada de esta serpiente a las costas del islote ibicenco fue entonces registrada por un guarda forestal local y confirmó que este insaciable invasor procedente de la península ibérica, que ahora casi ha aniquilado la población endémica de lagartijas de pared de colores deslumbrantes de Ibiza, había abierto un nuevo frente.

La culebra látigo de herradura es un reptil que no es venenoso y se encuentra en el sur y el este de España, pero ya se ha convertido en una amenaza existencial para los lagartos desde que comenzó a aparecer en la isla hace dos décadas. Además, su rápida colonización se ha atribuido a la moda entre los terratenientes adinerados de Ibiza de importar olivos centenarios de la península para adornar los jardines de sus casas. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, estos árboles, con sus recovecos y huecos, se han convertido en refugios ideales para serpientes y sus huevos durante la hibernación.

Curiosamente, en la actualidad, los artículos de merchandising kitsch con forma de lagarto superan sin duda en número a la población real de estos animales. En octubre de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha cambiado la clasificación del lagarto de Ibiza (Podarcis pityusensis ) en 2002, pasando ya a ser un animal "casi amenazado" a animal "en peligro de extinción", por lo que ya está en su lista roja de especies en peligro, por lo tanto con necesidad de medidas de protección excepcionales para evitar su completa desaparición dentro de pocos años.

Además, como suele ocurrir a menudo con muchas especies, ésta es clave para la zona debido al papel vital que desempeña en el mantenimiento de los ecosistemas de la estas islas españolas.