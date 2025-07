Abrazo en el escenario, un recuerdo a Diogo Jota y Manchester presente: el ansiado regreso de Oasis

16 años después, han vuelto. Noel y Liam Gallaguer se han rendido ante ellos mismos y alrededor de 75.000 personas que han acudido al Principality Stadium, en la galesa Cardiff, para ser testigos del regreso de Oasis. Los de Manchester aparecieron sobre el escenario abrazados antes de saludar al público dados de la mano.

Hello ha sido el tema que han elegido para abrir el setlist de este más que ansiado regreso. "it's never gonna be the same" ("Nunca volverá a ser igual") o "It's good to be back" ("es bueno estar de vuelta") son algunos de los versos de la canción que hacen pensar que no ha sido una elección casual haberla escogido para dar el pistoletazo de salida a la primera noche de las que tienen programadas este año.

Entre las 23 canciones que han escogido ofrecer a su público, han tenido tiempo para hacer guiños a su Manchester natal y recordar al jugador del Liverpool, Diogo Jota, recientemente fallecido junto a su hermano en un accidente de coche en Zamora.

A este último ha ido dedicado Live Forever, del disco Definitely Maybe (1994). Para ello, han proyectado una imagen del futbolista mientras entonaban, por primera vez en años, el tema en cuestión.

Don't look back in anger, Wonderwall y Champagne Supernova han sido el colofón final para un repertorio plagado de los más grandes éxitos de los Gallaguer, que han tenido de lo más presente su Manchester natal y su pasión por el fútbol.

"¿Vale la pena la molestia de buscar trabajo cuando no hay nada por lo que valga la pena trabajar?", se preguntó Liam sobre el escenario, antes de cantar Cigarettes and Alcohol, sobre el descontento de la clase obrera en el Manchester de principios de los 90.

Y ese no ha sido su único guiño. Durante todo el concierto, el escudo de su equipo, el Manchester City, ha permanecido durante el escenario. De hecho, horas antes de su regreso, el club les ha deseado suerte a través de su perfil en redes sociales.