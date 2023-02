La actriz Itziar Ituño revela que el productor Javier Pérez le propuso un trío en los premios Feroz

Han pasado casi tres semanas de los premios Feroz y el acoso y las agresiones sexuales que se vivieron en la fiesta posterior siguen aumentando. La última en revelar que vivió una situación incómoda, también a manos del productor Javier Pérez Santana —en libertad con cargos tras la denuncia por agresión sexual de la actriz Jedet—, ha sido la intérprete Itziar Ituño.

Según ha revelado la actriz en la presentación de la película Irati, Pérez Santana le propuso un trío durante la fiesta. "En esa fiesta de los Feroz sí que se me acercó un señor, que yo no conocía de nada, a preguntarme si quería hacer un trío y en un principio pensé que era el típico borracho baboso que viene aquí... Y no hice ni caso y, después, cuando todo salió, me di cuenta que había sido él mismo", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Ituño ha calificado que le pareció un "insulto" este comportamiento, especialmente por el tono reivindicativo que tuvo la gala de los premios Feroz, contando con varias mujeres alzando la voz y con un monólogo en el que Julián López criticaba que no se hiciera público el nombre de los acosadores sexuales del cine español. "La gala había sido muy valiente, muy rompedora y de pronto estaba totalmente fuera de sitio que eso sucediese después de todo lo que se había dicho allí", ha recordado.

La actriz de La casa de papel ha aplaudido lo bien que funcionó el protocolo antiagresiones sexuales algo que, según ella, "hasta hace poco no pasaba". "Quizá antes no éramos tan conscientes de que eso hay que pararlo y cortarlo de forma radical", ha matizado.

También ha destacado las medidas que se tomaron contra Pérez Santana en la industria. "Me parece bien que a esta persona le hayan vetado en posteriores premios para que no salga gratuita la cosa", ha destacado.

La denuncia pública de Ituño llega después de la denuncia de Jedet al productor por agresión sexual. Tras la polémica, la actriz ha animado a denunciar este tipo de casos. "Desde luego, no son conductas normales. A veces sentimos culpabilidad o que no nos van a creer", señaló a la agencia GTRES, donde también quiso agradecer al equipo de seguridad de la organización de los Feroz la rapidez con la que actuaron.

También Bob Pop denunció haber sido acosado por el mismo productor durante la fiesta. "Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía", confesó el colaborador televisivo en Cadena SER, donde reconoció que pensaba que esos comportamientos no se podían denunciar y que le había tocado la "cuota de borracho baboso" de todas las fiestas.

También el director Marc Ferrer acusó a Pérez Santana de haberle acosado en ediciones anteriores de los premios. "Este era su modus operandi. Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", dijo en redes sociales.