Alejandro Sanz responde a las acusaciones de Ivet Playà: "Qué pena"

Anadolu via Getty Images

En los últimos días, Alejandro Sanz ha sido protagonista de la actualidad después de que Ivet Playà, una antigua fan del cantante, publicara un vídeo con un testimonio en el que explicaba que había tenido una relación íntima con el artista cuando tenía 18 años.

Playà explicó que había pasado de sentir admiración por el cantante a estrechar su relación hasta desembocar en ese "vínculo íntimo". En su testimonio, la joven lamentaba haberse sentido "utilizada, humillada e incluso sucia" tras su relación con Sanz.

Este martes, el cantante ha respondido directamente a través de un texto publicado en sus stories. "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", escribe el artista.

"En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", concluye Sanz.