Amaia y Judeline desatan la locura con su colaboración con un guiño a Shakira

Entre Barbate y Pamplona se ha fraguado una de las colaboraciones más esperadas de la temporada. Después de las pistas lanzadas por Amaia y Judeline en sus redes sociales, con imágenes de cada una jugando al ajedrez, este viernes se ha publicado el resultado de la unión de dos de las cantantes del momento: Com Você.

La canción con título en portugués no es casualidad ya que ambas artistas han creado una bossanova producida por otro de los nombres destacados la escena indie nacional como es Carlos Ares junto a Mayo, Tuiste y Saint Lowe.

En esta canción, con los marcados sones vanguardistas y los arreglos melódicos que han marcado el Bodhira de Judeline, ha llamado la atención el sample de las to Hips don't lie de Shakira, a su vez basado en la melodía de Amores como el nuestro de Jerry Rivera, que compuso Omar Alfanno.

Aunque Rivera reclamó a la colombiana por plagio de esa sonada intro de trompetas, Wycleaf Jean demostró que había utilizado ese mismo sample en una canción de hip-hop anterior, Dance like this. Exentas de esta polémica, Amaia y Judeline incluyen a Alfanno en los créditos de este nuevo tema.

Parte de la letra de la canción ha hecho que muchos fans de la pamplonica recuerden ese "quiero que quieras quedarte" que cantó en la Academia de OT en 2017 y que ha interpretado en numerosas meses en directo sin llegar a ser una composición incluida en ninguno de sus trabajos.

Según detallan en la nota de prensa, este tema aborda el "deseo de acompañar, de vivir y sentir con alguien especial, sin importar el idioma ni las fronteras" y lo califican como "un himno que se mueve entre lo íntimo y lo expansivo. Ideal para cerrar el verano con un suspiro optimista".

El videoclip dirigido por Daniel Dalfó y Carlos Marcenado muestra a ambas artistas en una suerte de hotel imaginario viviendo distintas situaciones fantasiosas con realidad aumentada alternando el punto de vista subjetivo de la cámara de un supuesto amante, como si de un vídeo casero se tratase.

La amistad entre ambas artistas no es nada nuevo y ahora todos los ojos están puestos en el próximo 22 de febrero, la fecha que Judeline, nominada a tres Grammy Latino, tiene en el Movistar Arena. ¿Se subirá Amaia al escenario?