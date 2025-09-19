Preguntan a Amaia si España hace bien en no ir a Eurovisión si va Israel y no tarda ni un segundo en responder

La cantante Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo en 2017, se ha posicionado sin dudarlo sobre no ir al festival de Eurovisión si Israel sigue presentándose y ha apoyado así la decisión tomada este martes por el Consejo de RTVE.

En unas declaraciones concedidas a Europa Press durante la alfombra roja de este jueves en el desfile celebrado en Madrid de Carolina Herrera, la artista ha sido preguntada por la decisión tomada por RTVE de no estar en Eurovisión en caso de que esté Israel.

"Me parece genial, estoy muy a favor de esta decisión y es algo como muy necesario y lo entiendo al 100%", ha afirmado sin titubearlo ni pensárselo Romero, que ha añadido que "hay momentos en los que hay que decir no".

Además, tampoco ha tenido problemas en decir que no tiene miedo a posibles represalias o a que futuras candidaturas se vean afectadas y peor valoradas, especialmente en el televoto. "No sé cómo funciona o si nos puede pasar factura, pero eso da igual, es lo de menos", ha afirmado Romero, que ha terminado por reconocer que no volvería a ir porque "no es algo que va con mi persona".

Este martes, el órgano directivo de RTVE aprobó la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 en caso de que Israel participe en esa edición por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Con esta decisión España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Sin embargo, en el caso de España la decisión sí cobra una mayor trascendencia que los hasta ahora confirmados para el desarrollo del festival, ya que nuestro país pertenece al grupo de los Big Five, los países que más contribuyen económicamente y en número de audiencia a la celebración de Eurovisión.