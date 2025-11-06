Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Amaia Romero no puede ser más clara sobre el nuevo disco de Rosalía: dice todo esto nada más escucharlo
Virales

Virales

Amaia Romero no puede ser más clara sobre el nuevo disco de Rosalía: dice todo esto nada más escucharlo

"Cuesta volver a la realidad después de esto..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Amaia Romero en una imagen de archivo
Amaia Romero en una imagen de archivoGetty Images

Rosalía presentó este miércoles en una fiesta privada celebrada en el Museo Nacional d'Art de Catalunya, en Barcelona su nuevo disco 'Lux'. En la cita estuvieron presentes numerosas personalidades y famosos, así como cientos de fans de la artista. 

El lanzamiento de este disco— que lleva envuelto en diferentes polémicas desde mucho antes de salir— ha provocado también una gran cantidad de reacciones de personajes de la industria de la música, que no han tardado en comentar su opinión sobre la nueva apuesta de la catalana. 

Una de las voces que se ha pronunciado al respecto ha sido la cantante española Amaia Romero, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo, quien ha querido mostrar su respeto por la artista y ha catalogado su obra de algo "histórico". 

"Pues estoy ahora que me cuesta un poco como volver de eso. O sea, siento que el corte del final, al momento de socializar, de volver a la realidad, se me está haciendo como muy raro después de todo este momento tan fuerte", ha afirmado la cantante tras escuchar el disco. 

"Hay que digerirlo esto...", le ha respondido acto seguido el periodista. "Cuesta volver a la realidad después de esto (...) Ha nacido algo histórico que se va a recordar siempre (...) Es muy fuerte, yo sigo como tensa ¿sabes?", ha agregado finalmente la artista bastante emocionada. 

El momento, que ha sido compartido por @RosaliaInfo_ES en 'X' (antes conocido como Twitter) lleva ya más de 145.000 reproducciones, 450 retuits y unos 6.000 'me gusta'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 