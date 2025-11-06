Amaia Romero no puede ser más clara sobre el nuevo disco de Rosalía: dice todo esto nada más escucharlo

Rosalía presentó este miércoles en una fiesta privada celebrada en el Museo Nacional d'Art de Catalunya, en Barcelona su nuevo disco 'Lux'. En la cita estuvieron presentes numerosas personalidades y famosos, así como cientos de fans de la artista.

El lanzamiento de este disco— que lleva envuelto en diferentes polémicas desde mucho antes de salir— ha provocado también una gran cantidad de reacciones de personajes de la industria de la música, que no han tardado en comentar su opinión sobre la nueva apuesta de la catalana.

Una de las voces que se ha pronunciado al respecto ha sido la cantante española Amaia Romero, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo, quien ha querido mostrar su respeto por la artista y ha catalogado su obra de algo "histórico".

"Pues estoy ahora que me cuesta un poco como volver de eso. O sea, siento que el corte del final, al momento de socializar, de volver a la realidad, se me está haciendo como muy raro después de todo este momento tan fuerte", ha afirmado la cantante tras escuchar el disco.

"Hay que digerirlo esto...", le ha respondido acto seguido el periodista. "Cuesta volver a la realidad después de esto (...) Ha nacido algo histórico que se va a recordar siempre (...) Es muy fuerte, yo sigo como tensa ¿sabes?", ha agregado finalmente la artista bastante emocionada.

El momento, que ha sido compartido por @RosaliaInfo_ES en 'X' (antes conocido como Twitter) lleva ya más de 145.000 reproducciones, 450 retuits y unos 6.000 'me gusta'.