Silvia Intxaurrondo deja esta reflexión sobre el ático de Ayuso nada más volver de sus vacaciones: "¡Cómo es Madrid, eh!"

La actualidad no descansa ni siquiera en verano. La polémica en torno al ático de Isabel Díaz Ayuso sigue coleando y Silvia Intxaurrondo ha reaccionado al escándalo este lunes tras unas semanas de descanso.

Cabe recordar que, según la Comunidad de Madrid, estaba destinado a funcionar como despacho temporal para la presidenta regional. No obstante, y según recogió El Plural, en el ático había objetos personales de la propia Ayuso y de su pareja Alberto González Amador.

Sobre todo ello ha hablado este lunes Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1. La periodista vasca ha dicho que el caso es un "temazo" y que "lo mires por donde lo mires tiene mil aristas".

No obstante, según Intxaurrondo hay que hacerse una pregunta. "¿Para qué se compró esa vivienda?", ha repetido en varias ocasiones ha repetido la periodista de TVE, que a su vez ha pedido que "no nos tomen por tontos".

"No se burlen de nosotros, los ciudadanos, diciendo que era para una oficina. Si todo el mundo sabemos la respuesta a esa pregunta", ha añadido la presentadora de La Hora de La 1.

Pero lo mejor estaba por llegar, pues haciendo gala de su estilo particular, Intxaurrondo ha dejado un recado al gobierno de la Comunidad de Madrid y a la propia Ayuso. "¡Cómo es Madrid, eh. Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al piso de su madre", ha rematado.

Las últimas novedades en torno al ático de Ayuso apuntan a que el Gobierno madrileño ha decidido dar marcha atrás y vender el inmueble. El Ejecutivo regional sostiene ahora que ya no resulta necesario y que el dinero recuperado podrá destinarse a otros fines públicos, entre ellos ayudas para los municipios afectados por incendios.

La polémica coincidió además con la salida al mercado de las viviendas de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, aunque el entorno de la presidenta ha negado cualquier relación entre ambas operaciones inmobiliarias