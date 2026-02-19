Amaia cumple un sueño y deja sin palabras a muchos con su nuevo proyecto: "¿Cómo te quedas?"

Amaia Romero no deja de revolucionar la escena cultural española. Después de triunfar con su último trabajo Si abro los ojos no es real y recorrer numerosos festivales y conciertos con su impresionante directo, ahora la de Pamplona ha anunciado que formará parte de un nuevo proyecto. Eso sí, alejado de la música y los escenarios.

La que fuera ganadora de OT 17 participará en la nueva cinta de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, que tiene previsto su estreno el próximo 20 de marzo y que contará con nombres como Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia o Aitana Sánchez-Gijón, entre su reparto.

La productora El deseo ha anunciado la noticia compartiendo un clip, en el que se ve a Romero rodando una escena junto a Patrick Criado y Bárbara Lennie bajo la dirección de Almodóvar y en la que todo se deja claro que va a cantar, aunque no se puede escuchar en el corte. "¿Tú puedes cantar así cómodamente?", se ve que le indica el manchego antes de grabar la escena.

"Amaia siendo una chica Almodóvar hace que nuestro día sea menos amargo", han escrito junto al vídeo desde la productora. "Cómo te quedas...", ha comentado la autora de temas como MAPS en su cuenta de X al compartir el fragmento.

Con su participación en la cinta, Amaia cumple un sueño. Tal y como contó en 2024, Almodóvar es el director con el que soñaba con trabajar. "Sería increíble, sería muy fuerte, espero que le llegue esto", declaró entonces.

A pesar de la sorpresa inicial, ya había varias pistas que apuntaban a la participación de Romero en el próximo filme de Pedro Almodóvar después de que hace unas semanas el productor y hermano del manchego, Agustín Almodóvar, compartiera unas imágenes de Romero en el rodaje de la película con el mensaje: "Constelación de artistas".

Entonces, se desconocía si su intervención iba a ser como actriz o como cantante, como ya habría hecho, por ejemplo, Rosalía en Dolor y gloria, que apareció cantando brevemente junto a Penélope Cruz en una escena.

Amarga Navidad aborda historia de Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre fallece y que encuentra el refugio en el trabajo, sin llegar a pasar el duelo. Todo, "hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso", señalan en la sinopsis facilitada por El Deseo.

"Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad", añaden desde la productora.

De 'La Mesías' a trabajar con Almodóvar: la faceta interpretativa de Amaia Romero

Este no es el primer proyecto como actriz de Romero, que debutó en 2023 en la serie de Los Javis La Mesías (Movistar +), donde encarnaba a Cecilia, una de las hijas integrantes del grupo de pop cristiano Stella Maris.

"La verdad es que soy un poco la enchufada de la serie", bromeó entones en una entrevista con Vogue. "Es un personaje que está bastante conectado a cómo soy yo en la vida real o, mejor dicho, a cómo sería si me hubiese pasado todo lo que sucede en la serie. Creo que tendría esa personalidad y, de hecho, cuando Los Javis me propusieron el personaje, lo crearon pensando en mí, en cómo era yo. En ese sentido se me ha hecho bastante fácil", dijo entonces sobre su interpretación.