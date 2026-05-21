Antena 3 seguirá con 'Pasapalabra' y estudia qué hacer con 'El Rosco' final

Pasapalabra continuará emitiéndose en Antena 3, según han confirmado varias fuentes del programa a EFE, quienes han asegurado que la resolución del Tribunal Supremo no afecta a la emisión, sino a la de 'El Rosco'. El programa perderá así la prueba final, que es justo la que más audiencia genera a diario.

Las declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo confirmase, después de varios años de litigio, la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de Pasapalabra debido a cuestiones de propiedad intelectual, pues la titularidad de la obra corresponde a la empresa holandesa MC&F.

Al considerar que el titular de este formato es dicha compañía, el Supremo ha condenado a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato. Además, considera que es "un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".

Todos los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios han sido desestimados. También el de MC&F. De esta forma, el alto tribunal ha confirmado que el titular es MC&F, no ITV, y ha condenado a Atresmedia a dejar de reproducir cualquier obra o programa que contenga un juego basado en este formato.

Cabe destacar que el concurso suele grabarse con semanas de antelación, por lo que hay muchos programas que ya están grabados, así que surge la duda de si se borrarán o si dejarán que se emitan.

Se espera ahora que la cadena luche por los derechos de emisión o modifique el formato, pues sin 'El Rosco' desaparece la parte que probablemente es más famosa e interesante para su público. Otra opción sería que otra cadena comprase los derechos de emisión a MC&F.

Se especula en redes sociales que una posible alternativa que se podría plantear sería realizar una adaptación similar a la de la versión francesa de Pasapalabra: "una rueda con letras, manteniendo la dinámica del concurso pero evitando el formato original". Sin embargo, hasta que no se pronuncien de forma oficial desde la cadena el destino final de 'El rosco' continuará siendo una incógnita.