Juan Roig invierte 5 millones de euros en uno de los supermercados más grandes de España: así es el nuevo Mercadona que abre en junio

Mercadona va a abrir uno de los supermercados más grandes de España. La apertura tendrá lugar el 1 de junio en la localidad de Cabo de Palos (Cartagena).

El objetivo de la cadena valenciana es reforzar una de las zonas con más consumo de la Región de Murcia, especialmente en los meses de verano. El anterior establecimiento de Mercadona se había quedado pequeño, y con esta apuesta pretende dar respuesta a la demanda.

El nuevo Mercadona se va a situar en una parcela de 13.277 metros cuadrados, en los que se van a repartir la propia tienda, el almacén, una zona de carga y descarga y numerosas plazas de aparcamiento para los clientes.

Para ello, la compañía de Juan Roig ha invertido 5 millones de euros. También ha apostado por mantener a la actual plantilla con la que cuenta en Cabo de Palos.

Así es el nuevo supermercado de Mercadona

Con una parcela de más de 13.000 metros cuadrados, Mercadona dispone de espacio para construir uno de los establecimientos con mayor capacidad del país.

Este nuevo Mercadona va a tener las siguientes estancias:

Sótano: tendrá 8.700 metros cuadrados y va a servir como aparcamiento para los clientes. En concreto, habrá 235 plazas de estacionamiento, 8 de ellas destinadas a movilidad reducida.

tendrá 8.700 metros cuadrados y va a servir como aparcamiento para los clientes. En concreto, habrá 235 plazas de estacionamiento, 8 de ellas destinadas a movilidad reducida. Planta baja: dispondrá de 4.168 metros cuadrados, que van a destinarse a la galería comercial, el almacén, las cámaras y la zona de carga y descarga.

dispondrá de 4.168 metros cuadrados, que van a destinarse a la galería comercial, el almacén, las cámaras y la zona de carga y descarga. Primera planta: va a contar con 337 metros cuadrados, también destinados para la compra de productos.

va a contar con 337 metros cuadrados, también destinados para la compra de productos. Exterior: en este caso son 3.660 metros cuadrados para añadir 90 plazas de aparcamiento, siendo 3 de ellas para movilidad reducida.

Contando el sótano y el exterior, serán 325 plazas de aparcamiento.

Esta no es la única gran inversión que ha anunciado Mercadona en las últimas semanas. La cadena de Juan Roig también va a construir un nuevo centro logístico en Palma de Mallorca, para el que tendrá que aportar 19,5 millones de euros. Esta nave, conocida como 'colmena', estará operativa en 2027 y contratará a más de 200 trabajadores.