Ferran Adrià, el chef español que cambió la gastronomía mundial: "El concepto de cocineros y camareros no tiene que existir"

El cocinero español Ferran Adrià, copropietario hasta 2011 del restaurante El Bulli (el cual recibió distinciones como la de Mejor Restaurante del Mundo en el ranking The World's 50 Best Restaurants, ha pasado por el podcast de Talent, donde ha hablado, entre otras cosas, de cómo maneja la presión de ser el mejor del mundo.

El reconocido chef ha asegurado que hay que empezar a dejar de separar el concepto de camarero con el de cocinero y ha asegurado que a la hora de recibir una impresión en un restaurante es más importante el servicio que la cocina. "Es mucho más importante el servicio que la cocina, ya te lo digo yo", señala.

De hecho, esto es algo que ya maneja él mismo en sus propios restaurantes. "El concepto de cocineros y camareros no tiene que existir. Nosotros fuimos el primer sitio en el que el cocinero salió a la sala a llevar bandejas a la sala. (...) Pero ahora vamos a ir más allá. Nosotros vamos a hacer un restaurante de comida tradicional en la Universidad y todo el mundo va a ir vestido de cocinero con chaquetilla: el camarero, el cocinero...", agrega.

A pesar de ello, el español reconoce que este tipo de fórmula no es nueva. De hecho, ya se aplica en los restaurantes y bares tradicionales donde no hay mucho personal y donde se suelen compartir las mismas funciones, en vez de separarse. "Ya existe esto, en los bares donde solo hay dos personas, por ejemplo", afirma finalmente.

¿Qué ocurrió con 'El Bulli'?

El restaurante 'El Bulli', liderado por el chef español, es considerado como el mejor restaurante del mundo y cerró en el año 2011 para transformarse en elBulli1846, un museo y un centro de innovación. El nombre actual rinde homenaje al año del nacimiento del padre de la cocina moderna, Auguste Escoffier.

Los mejores chefs españoles, Cocineros del Restaurante 'El Bulli', Chef Ferran Adria, 2014, Cala Montjoy, Figueras, Cataluña, España. Getty Images

El nombre de este restaurante, el cual solo abría seis meses al año, proviene de los perros bulldog francés que tenía el matrimonio alemán fundador del local. El menú degustación costaba unos 175 euros y de sus cocinas salieron algunos de los mejores cocineros del mundo, como Joan Roca o Andoni Luis Aduriz.