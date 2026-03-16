Rosa, de 'Pasapalabra', reaparece con un mensaje en Instagram un mes y medio después de ganar el bote 

Rosa Rodríguez consiguió ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra el pasado mes de febrero, consiguiendo un premio que ascendió a 2.716.000 euros. Una hazaña por la que se hizo muy popular en nuestro país, con acusaciones de tongo incluidas.

Ahora, un mes y medio después, la gallega ha reaparecido para contar a qué se ha dedicado después del momento más importante de su vida. Y lo ha hecho a través de su cuenta de X, donde ha compartido con sus seguidores cómo han sido sus últimas semanas.

"Tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado (¡y no solo alumnado!) sobre la experiencia de la tele, el aprendizaje y... la vida, en general", explica Rosa.

Un mes y medio después

Asimismo, la joven de origen argentino señala que "también dialogamos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en un encuentro tan íntimo como entretenido". Cabe recordar que a sus 32 años, Rosa es profesora de español en el ámbito universitario.

Para la ya ex concursante de Pasapalabra, "fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes“, concluye la ganadora de Pasapalabra dando las gracias a los organizadores "por acogerme tan calurosamente y realizar tan maravilloso trabajo para conseguir que todo saliera como lo hizo".

Con esta publicación, Rosa Rodríguez confirma que ha regresado a las aulas, pero esta vez para dar algunas charlas sobre su paso por el concurso de Antena 3, al que dedicó meses de estudio llenos de muchas horas de esfuerzo.

"No me importa que una parte se la lleve Hacienda"

Rosa Rodríguez consiguió el mayor bote de la historia de Pasapalabra y su reacción, momentos después de acertar la última letra del rosco, fue tan natural como se había mostrado hasta entonces frente a la cámara.

Preguntada por la parte del premio que va destinada a Hacienda, la gallega aseguró a El HuffPost pagarlo "con gusto" porque "la cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila".

"No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente. Y luego, que yo soy lo que soy, no solo producto de mi esfuerzo, sino de la sociedad en la que por suerte he crecido. Gracias a los servicios públicos de España, especialmente la educación, de la que me he nutrido y me ha llevado hasta aquí", dijo después de ganar el bote.