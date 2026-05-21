Afra Blanco explica por qué no va a bajar "del cuadro de honor" a Zapatero tras su imputación

José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta su semana más complicada después de ser imputado por el juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra y todas las tertulias del país están hablando del tema.

El expresidente del Gobierno, según el magistrado, sería el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

La analista y sindicalista Afra Blanco ha dado la cara en Al Rojo Vivo por Zapatero y ha dejado unas contundentes palabras sobre la figura del expresidente socialista y su legado al frente del Ejecutivo.

"No voy a bajar del cuadro de honor a José Luis Rodríguez Zapatero en estos momentos. Mi problema se llama respeto al Estado de Derecho. No voy a bajar del cuadro de honor al hombre a estas alturas y en estos momentos", ha señalado Blanco en el programa de Antonio García Ferreras.

Ha enumerado la analista política todos los logros de Zapatero durante sus dos legislaturas: interrupción voluntaria del embarazo, la UME, la salida de la guerra de Irak, el final de ETA, la Ley de Dependencia.

"No voy a sacar del cuadro de honor a este hombre que, efectivamente, tiene que dar explicaciones pero también las acusaciones tienen que probarse", ha señalado antes de decir que estar imputado no es estar acusado.

"¿Es inocente en este momento sí o no? En este momento las acusaciones se tienen que probar. Estoy diciendo que en este momento, a estas alturas, defiendo el Estado de Derecho".

Por último ha señalado que el auto del juez Calama le genera muchas dudas porque "en una fase tan inicial que de repente se sitúe a Zapatero como líder de la trama" le llama "como poco la atención".