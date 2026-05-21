Las estafas que suplantan a Hacienda para engañarte con la declaración de la renta y cómo evitarlas

Durante la campaña de la renta no sólo tienes que permanecer atento a las deducciones o a las cartas que envía Hacienda para advertir de errores que debes solucionar. Hay otras cuestiones que no están directamente relacionadas con el trámite pero que te pueden salir caras.

Una de ella tiene que ver con las estafas. Los ciberdelincuentes están siempre al acecho para engañar a los usuarios y robar sus datos personales. La declaración de la renta es una ocasión muy propicia para ello, ya que tienen que presentarla millones de contribuyentes y hay dinero en juego.

Tanto la Policía Nacional como la Agencia Tributaria han lanzado advertencias en este sentido. Conviene estar atento a lo que cuentan para evitar estos engaños y proteger tus datos.

Las estafas hacen referencia a un reembolso de impuestos, a una regularización tributaria o a una emisión de factura electrónica. Y los intentos de engaño te pueden llegar desde diferentes vías.

Cómo evitar caer en los fraudes que se hacen pasar por la renta

Las últimas notificaciones de Hacienda avisan sobre SMS y correos fraudulentos que intentan engañar al usuario, por ejemplo, instándole a pinchar en un enlace para terminar de tramitar la declaración de la renta.

Estos mensajes también suelen llegar para advertir sobre un supuesto reembolso. De nuevo, los ciberdelincuentes ofrecen un enlace en el que tendrías que poner tus datos personales, como el número de cuenta o el DNI.

No debes pinchar en ninguno de estos enlaces ni aportar tu información personal así como así. Hacienda recuerda que ellos no van a contactarte nunca por SMS o correo electrónico. Sólo te llamarán en caso de que hayas solicitado la presentación de la renta telefónica, y en ese caso lo harán desde un número concreto: 913 335 333.

La Policía Nacional también ha insistido a este respecto:

"Cada año aumentan los fraudes haciéndose pasar por la Agencia Tributaria y es más fácil caer de lo que parece", publican en sus redes sociales. La Policía aconseja no confiar en mensajes o mails sospechosos, y lo mejor es que no compartas datos personales, no descargues archivos adjuntos y no pinches en enlaces desconocidos.

Si algo te genera dudas, entra en la web de Hacienda y compruébalo por ti mismo.