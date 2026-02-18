Los guionistas de 'Pasapalabra' se pronuncian sobre la victoria de Rosa y de cómo era ella como concursante

Rosa Rodríguez hizo hace dos semanas historia en la televisión y ganó 2,7 millones del bote de Pasapalabra, el más alto jamás entregado. Como siempre que alguien gana el Rosco, se disparan los comentarios de tongo, en este caso, algunos afirman que la pregunta que le dio el premio era demasiado complicada.

Ahora, los guionistas Borja Pérez —coordinador de guión— y Roberto Angulo —autor de la pregunta que dio el premio a Rosa— han contado en La Ventana de la SER por qué, evidentemente, no había tongo y por qué Rosa se merecía ganar El Rosco y llevarse el dinero del bote.

"Empieza por M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP", era la pregunta y "Morrall" la respuesta que dio la victoria a Rosa.

Rosa se lo merecía

"Los que son fieles seguidores del programa saben que esa concursante se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque llevaba estudiando mucho tiempo, se estudió esa lista, le salió y no hay más", ha mencionado Angulo, que se ha confesado devoto del deporte.

El coordinador de guion de Pasapalabra señala que estas quejas de tongo no son de los clásicos fans del concurso: "Vienen de gente que no es seguidora habitual del programa, que se une y busca una polémica donde no la hay. Hacemos 25 preguntas para que las intenten acertar o no, ya está. No tiene más. Ni queríamos que ganase Rosa o Manu, nos da igual. Se lo lleva quien consigue las 25 palabras. No hay más".

"Cualquiera que haya visto el concurso ha podido ver el progreso de ambos concursantes, cómo han ido nivelando y se han superado día a día", ha apostillado de nuevo Angulo.

Como no podía ser de otra forma, ambos defienden que Pasapalabra es "un juego totalmente limpio" donde la clave está en equilibrar los roscos: "Sea la dificultad que sea, los dos concursantes tienen que tener las mismas posibilidades. Queremos que sea difícil ganarlo, pero no es imposible. Son preguntas que existen, que no nos inventamos".