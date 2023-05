Antonio Gala en sus propias palabras:"Nunca he vivido en un armario, siempre he tenido vestidores"

Si hay algo que dominaba Antonio Gala, fallecido este domingo a los 92 años, era el lenguaje, que utilizaba de forma brillante y sutil, con frases rotundas, bellas y lapidarias. A través de ellas es fácil entender mejor la complejidad de una personalidad apasionada.

AMOR

- "El amor de verdad tiene que transgredir, no puede ser algo cotidiano que no sepa someterse a los cambios de iluminación". (2001)

- "El amor loco nos atrae y nos da miedo, es un paso a dos que si no crece al unísono se transforma en tortura y destrucción". (1993)

- "El amor siempre rompe, al llegar tanto como al irse. A sangre y fuego entra; a sangre y fuego sale". (2000)

- "Me parece que el amor es todo, y lo que no toca el amor con sus maravillosas y luminosas manos no es real". (2001)

- "Lo que he escrito ha sido siempre por amor". (2001)

SEXUALIDAD

- A la pregunta ¿Eres homosexual?, responde: "No. La gente no es homosexual, o no debe ser homosexual. Es algo que se ejerce, no que se es. Yo ejerzo la homosexualidad en un determinado momento, nada más". (1980)

- "Yo no ejerzo de homosexual, aunque haya tenido relaciones homosexuales". (1982)

- "Nunca he vivido en un armario, siempre he tenido vestidores, pero debe ser terrible. Lo que no me gusta es lo del Orgullo Gay. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero si un chico dice eso vestido de hawaiana pierde credibilidad". (2003)

- "La pornografía es hija del capitalismo que todo lo compra y todo lo vende, y nada tiene que ver con el erotismo". (2001)

VIDA

- "Esta carrera es dura: hay que hacer reír y saber reírse, y hay que hacer llorar y saber llorar, y hay que saber decir adiós, y quizá este premio sea una invitación a decirlo. Lo agradezco de todo corazón". (2011)

- "Creo que la felicidad es como la poesía: no se escribe cuando uno quiere, sino cuando te sobreviene, y eso pasa con la felicidad, que dura menos que un quejío". (2001)

- "El hombre ha avanzado mucho en la ciencia y en la tecnología, pero en lo mental y lo moral casi ha retrocedido". (2001)

- Preguntado sobre si es envidioso afirma: "Sí de quien ha conseguido algo que yo no he podido lograr, sobre todo, de la hermosura". (2000). En la misma entrevista declara: "La droga en sí no me parece mala, lo malo es que ella te gobierne a ti y la actitud hipócrita del Estado".

- Se confiesa "mejor amigo que amante". (2000)

- "Creo que Dios, si existe, no es quizá un ser personal, sino una fuerza creadora, origen de todo, que creó la vida y la dejó seguir una evolución autónoma ante un fin previsto de antemano". (1978)

MUJER

- "La mujer está más cerca de lo natural que el hombre; tal vez por eso lo femenino conlleva más inteligencia y capacidad sensitiva". (1995)

- Hablando de las mujeres afirma: "Son las que me han llevado más de la mano, en las que he creído más, en cuya fidelidad no he dudado y donde verdaderamente he visto reflejado al alma humana, que no tiene sexo, pero que quizá la mujer la hace florecer más que el hombre". (1999)

- "Las mujeres son más interesantes, son los seres humanos más completos y generosos del planeta". (2008)

LITERATURA

- Al hablar de poesía y teatro. "La poesía es como el agua: toma la forma del recipiente en que se vierte. La 'poesía poema' es sólo uno de sus aspectos. Y Lorca dijo que únicamente el poeta tiene la llave del teatro." (1966)

- "Mi gran ilusión es poder escribir una narración en la que coexistan novela, poesía y teatro: es decir, literatura total". (1974)

- "Cuando escribo me aproximo a lo que cuento con amor que deseo total: al escribir sólo vivo para lo que estoy creando, dejándome absorber por ello". (1993)

- "La literatura no es un medio de vida, sino un medio de vivir". (1996)

- "Cuando estoy escribiendo un libro tengo dos colaboradores, la soledad y el silencio, y cuando lo acabo, tengo otro, el lector; para cada uno de ellos el libro es distinto, así que pueden poner su firma debajo de la mía" (2002).

- Sobre ser escritor afirma: "La vida no me ha dejado ser otra cosa". (2002)

- "Si yo tuviera que definirme como algo me definiría como poeta. La poesía sostiene a todos los géneros literarios". (2001)

- Sobre la escena teatral española: "Le falta paciencia, serenidad, responsabilidad y deseos de escuchar buenos textos. Le sobra prisas, ruidos, improvisaciones, ganas de epatar y musicales". (2001)

COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO

- "El intelectual siempre tiene que estar en la oposición, por ser el ojo crítico que mira alrededor". (1988)

- Al hablar de los voluntarios afirma: "Me parece que ese es el verdadero comunismo, ese es el verdadero enemigo de la desigualdad social y de la injusticia". (1999)

- Se considera "un anarquista comprensivo" y añade: "Por eso llevo una vida muy relajada y ordenada, porque, si me abandonase, sería un guepardo, me saltaría los semáforos en rojo". (2000)

- Sobre los políticos: "Cuando llegan a la mayoría absoluta se dedican a gobernar a su aire. Se olvidan de la gente de la calle, de los peatones. Se olvidan de que existe una mayoría no silenciosa, sino silenciada". (2002)

- Sobre el movimiento social 15M: "Estoy absolutamente de acuerdo". "Hay que cambiar el modelo social", lo difícil es "cómo llevar a buen puerto ese desastre de la indignación, porque la indignación por sí misma no conduce a nada". (2011)

- Sobre la crisis económica: "Este país está gobernado por una colección de tontos". (2012)