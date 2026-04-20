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Así es la primera aparición de Rosalía en 'Euphoria': con collarín y con encontronazo con Zendaya
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Así es la primera aparición de Rosalía en 'Euphoria': con collarín y con encontronazo con Zendaya

La catalana cuenta con un papel secundario como striper bajo el nombre de Magick.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en el segundo capítulo de 'Euphoria'.
Rosalía en el segundo capítulo de 'Euphoria'.HBO Max

Una de las razones por las que la última temporada de Euphoria ha generado tanta expectación, además de los cuatro años desde la última temporada, ha sido la participación de numerosos cameos y papeles secundarios de esta nueva tanda de episodios y que van desde Charlize Theron a Rosalía.

La sudafricana ya apareció en el primer episodio de esta tercera temporada de la serie de HBO como la jefa de Lexie (Maude Apatow), una importante representante de actores de Hollywood, mientras que Rosalía no ha aparecido hasta este segundo episodio, disponible en la plataforma de streaming desde este lunes.

Tal y como se había podido ver en el avance de la ficción, Rosalía encarna a una stripper llamada Malick que luce todo el tiempo un collarín que, tal y como explica a su jefe Álamo Brown, por haber interpuesto una demanda que le supone indemnizaciones de su seguro.

"No puedes salir así. Con eso puesto no se empalmará ni Dios", le dice su jefe que le recrimina insistentemente que tiene que quitarse el collarín. Rosalía, que se encuentra inmersa en el Lux Tour, hace prácticamente toda su intervención en español, con la que trata de explicar que lo luce por si un "detective privado" aparece por el club Silver Slippers.

Minutos después, mientras va por el pasillo del club, Rosalía tiene un encontronazo con la protagonista de la serie, Rue, a la que da vida Zendaya a la que, tras chocarse, le grita un "¡Mira por dónde vas, coño!". 

Lejos de ubicarse en el instituto, en esta tercera temporada Rue, Jules (Hunter Schafer), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie) y Cassie (Sydney Sweeney) ya han acabado su carrera, ya que se ubica cinco años después del final de la segunda temporada y discierne en las historias de cada uno luchando con los fantasmas del pasado o enfrentándose a una nueva realidad como jóvenes adultos.

Aunque Rosalía había hecho un breve cameo en Dolor y Gloria de Almodóvar cantando junto a Penélope Cruz, no había tenido anteriormente un papel. "Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada; estoy aprendiendo y me siento muy agradecida", dijo en declaraciones a Variety. Sin embargo, no ha dejado de recalcar que no había actuado previamente y que ha tenido que aprender mucho para esta nueva faceta.

"Es mi primer trabajo. Estoy aprendiendo. Estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles", dijo a Vogue sobre su papel en la serie de Sam Levinson.

Marina Prats
Marina Prats
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

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