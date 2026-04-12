Se acabó la espera por 'Euphoria', pero no la polémica: de los conflictos con su creador a las pérdidas en su elenco pasando por el papel de Rosalía

El regreso de Euphoria y esta esperada tercera temporada lleva siendo un runrún constante entre los seguidores de la ficción de HBO Max. Muchos todavía tendrán que frotarse los ojos para saber si es real que este domingo puedan disponer en la plataforma de streaming después de cuatro años de espera.

Eso sí, la serie que abordaba la desestructurada vida de un grupo de adolescentes tratando como pocas ficciones habían hecho antes temáticas como la salud mental, las adicciones, la identidad o el trauma, ya no trata de esos estudiantes de secundaria.

En esta tercera temporada, Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie) y Cassie (Sydney Sweeney) ya han acabado su carrera, ya que se ubica cinco años después del final de la segunda temporada y discierne en las historias de cada uno luchando con los fantasmas del pasado o enfrentándose a una nueva realidad como jóvenes adultos.

En esta temporada, Rue sigue con deudas y con problemas de adicción y tráfico de drogas, Jules se ha dedicado a la carrera artística, Nate y Cassie se han casado en una fastuosa boda y él es un arquitecto de éxito mientras que ella crea contenido para una plataforma para adultos similar a OnlyFans y Maddy trabaja en una agencia de talentos de Hollywood, aunque se deja entrever que ejerce como vínculo entre sugar babies y hombres mayores.

Este salto temporal, según explicó Sam Levinson a Deadline, se ha debido principalmente al retraso en poder grabar y producir esta tercera temporada. "Algunas personas preguntan por qué pasó tanto tiempo entre la segunda y la tercera temporada. Hubo factores obvios: las huelgas, intentar coordinar los horarios con nuestro elenco tan solicitado, pero el verdadero tiempo se dedicó a encontrar la manera de rendir homenaje a quienes perdimos”, señaló.

Las muertes de los actores Angus Cloud, quien daba vida a Fezco, en 2023 y Eric Dane, que encarnaba al padre de Nate, este 2026 han marcado buena parte de la producción, de ahí que incluso el creador haya hablado en publicaciones como Variety de que esta nueva temporada cuenta con una especial dedicatoria para ellos, quienes aparecerán (de una forma u otra) en estos ocho nuevos episodios de la serie.

"Perder a Angus fue realmente duro para nosotros como producción. Lo quería profundamente", señaló el creador, que aseguró luchar "mucho por mantenerlo sobrio". "Quería abordar eso. Quería explorar preguntas sobre la fe, sobre un poder superior a nosotros. ¿Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios, tal como lo entiendes?", señaló en referencia a la búsqueda religiosa de Rue para salir de las drogas de la mano de su tutor Ali (Colman Domingo).

En esa misma entrevista, el creador también se sinceró sobre cómo fue tratar con Eric Dane, que hizo público su diagnóstico de ELA el pasado 2025, un año antes de su fallecimiento y que ya tenía la enfermedad en el rodaje de esta temporada. "Cuando llegó, noté que arrastraba un poco las palabras. Estaba algo cohibido, y le dije: ‘Esto funciona perfecto. Vamos a ponerte cinco botellas de cerveza enfrente, y estás a punto de decir todo lo que nunca dirías estando sobrio’. Y simplemente nos divertimos muchísimo rodando", señaló.

"El sábado tuvimos a 28 miembros del elenco para la boda. Estaba toda esta gente alrededor, y él simplemente apareció con tanta gracia y dignidad. Es un profesional consumado de principio a fin, y lo extraño", dijo sobre el intérprete, que aparecerá de forma póstuma en esta temporada.

La negativa a posar con el elenco de Zendaya y los conflictos del reparto con Sam Levinson

A pesar de los gestos del creador con los actores fallecidos, Levinson se ha ganado la animadversión con buena parte del reparto, tanto actual como de otros intérpretes que han pasado por la serie como Barbie Ferreira.

La actriz, que daba vida a Kat en la primera y segunda temporada de Euphoria, salió de la ficción por "desencuentros" con Levinson, tras los que llegaron a rumorearse que se marchó del set de rodaje, algo que ella misma se encargó de desmentir.

Según contó Ferreira, su decisión se debió principalmente a diferencias creativas en torno a su personaje, Kat. "No fue solo mi decisión", señaló Ferreira en una charla en el pódcast The Viall Files.

"Creo que después de muchas conversaciones y tras la segunda temporada, simplemente no había adónde ir. En lugar de quedarme nueve meses, lo mejor para ambos fue terminarlo ahí", indicó y dejó claro que "no hubo drama".

Alexa Demie, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Sam Levinson y Hunter Schafer en la premiere de la tercera temporada de 'Euphoria'. Gilbert Flores

Además, los rumores apuntaban a que la relación entre Levinson y Zendaya, que era muy cercana en 2019 cuando se lanzó la primera temporada de la serie, se ha ido enfriando en buena parte por los retrasos que se han producido en el estreno de esta tercera temporada.

Pese a que el creador ha alegado que se debe a la dificultad para "coordinar agendas" por parte de los actores, otros rumores apuntan a que la dedicación de Levinson a otros proyectos como la duramente criticada The Idol.

La propia Zendaya dejó una indirecta en 2024 en una entrevista con Vanity Fair en la que disipaba los rumores de que había puesto trabas a su disponibilidad. "He estado abierta, solo esperando... De hecho, voy a empezar a filmar un proyecto pronto, antes de Euphoria, y pienso: 'Vaya, estoy oxidada. No he estado en un set en casi dos años", señaló entonces.

La actriz Sydney Sweeney también tuvo ciertos roces con Levinson, concretamente en el salto de la primera a la segunda temporada, tras la que le pidió que no sexualizara tanto su personaje. No obstante, en su charla con The Independent, la actriz dejó claro que el director tomó en consideración sus palabras.

"Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camiseta y le decía a Sam: 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'. Él me respondía 'Está bien, no lo necesitamos'. Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo. Cuando yo no quería hacerlo, él no me obligaba", declaró entonces.

Precisamente, la relación parece haberse enfriado también entre Sweeney y Zendaya, ya que la actriz de Dune o Spider-Man no quiso posar ni con ella ni con el resto del elenco en la premiere celebrada esta pasada semana. Ambas actrices aparecieron como la noche y el día y evitaron coincidir en una imagen juntas. Muchos apuntan a que esto puede deberse a las declaraciones proTrump de Sweeney o la polémica campaña de vaqueros de la que fue imagen y que fue objeto de críticas por ensalzar la supremacía blanca.

Tampoco se ha librado el conflicto creativo con Levinson, el productor Labrinth, responsable de la potente banda sonora que ha acompañado las dos temporadas anteriores (incluyendo ese final de la primera temporada con una auténtica escena musical junto a Zendaya a los sones de All for us).

"Estoy harto de esta industria. Que jodan a Columbia. Que jodan a Euphoria. Estoy fuera", escribió en su perfil de Instagram, meses después de que se anunciase que para esta temporada colaboraría para la banda sonora con el compositor cinematrográfico Hans Zimmer.

Euphoria como cuna de una hornada de actores de éxito

Más allá del contacto que mantengan o no entre miembros del reparto, lo cierto es que Euphoria se ha convertido en la cantera de actores del momento. Basta con ver la cantidad de estrenos que acumula Zendaya que al inicio de la ficción era el rostro más conocido ya que venía de ser chica Disney, de participar en la saga Spider-Man y de aparecer en cintas como El gran showman.

Solo para este 2026, la actriz que ha ganado dos premios Emmy un Globo de Oro por su papel de Rue en la serie de HBO, Zendaya contará con cuatro grandes estrenos: The Drama, The Odysse, Spider-Man: Brand New Day y Dune: Parte Tres.

Sydney Sweeney se ha convertido en otro icono de Hollywood tras su paso por la serie, especialmente catapultándola a la gran pantalla protagonizando superproducciones como Madame Web, Eden, Inmaculate o más recientemente la adaptación de la novela La asistenta, pero también para otras series como la primera temporada de The White Lotus.

Pero si ha habido un actor para el que Euphoria ha sido un auténtico trampolín, ese ha sido Jacob Elordi, que llegó a estar nominado al Oscar este 2026 por su papel en Frankestein. Además de en esta cinta de Guillermo del Toro, Elordi ha protagonizado cintas aclamadas por la crítica como Saltburn, Priscilla o la reciente adaptación de Cumbres borrascosas junto a Margot Robbie.

Rosalía, la estrella invitada más esperada, pero no la única

No obstante, si hay un personaje que dará que hablar, al menos en España, ese será el de Rosalía, quien encarna a una bailarina de pole dance y striptease llamada Magick, que ha aprendido a sobrevivir en un ambiente nada favorable entre clubs de carretera y que tendrá un vínculo muy cercano con Rue.

Los críticos que han podido ver los primeros episodios de la ficción, han señalado que la catalana es una "actriz prometedora", pero todavía, salvo algún spoiler que anda circulando por redes sociales, habrá que esperar para ver cómo evoluciona su personaje y qué implicaciones tiene en la trama principal.

Rosalía en un fotograma de 'Euphoria' (HBO). HBO Max

La artista, que se encuentra inmersa en su Lux Tour, se ha mostrado en más de una ocasión ilusionada con este nuevo proyecto cinematográfico, que se uniría a su breve cameo con Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria.

Con ella coincidirá otra de las incorporaciones de esta nueva temporada, la puertorriqueña Priscilla Delgado, también conocida por los españoles por su papel como la pequeña Lucía en Los Protegidos con solo ocho años. "Trabajar con Rosalía ha sido lo más parecido a sentirme en casa en muchos meses. Poder hablar con ella, intercambiar unas palabras en español, ha sido como una bocanada de oxígeno", ha dicho Delgado sobre la cantante en una entrevista en Vanity Fair, donde se ha declarado "admiradora de su obra".

A estas dos incorporaciones se sumarán otros nombres como Sharon Stone, Natasha Lyonne, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Eli Roth o Toby Wallace, que se incorporarán por primera vez al reparto de Euphoria.

¿Se acerca el final de la serie?

Ahora con el estreno de la tercera temporada, muchos han puesto el foco en una despedida más pronto que tarde y sus protagonistas y su creador no acaban de negar que esta tercera temporada pueda ser la última.

"No hay planes para una cuarta temporada", señaló tajante Levinson a Variety, donde dejó claro que rueda "cada temporada como si fuera la última" y se encuentra centrado en acabar de cerrar sólidamente la tercera.

"Quiero terminar esto lo mejor posible. Aún estoy editando [los episodios] siete y ocho. Estoy dando los últimos retoques. Solo quiero entregar una maldita temporada redonda", declaró.

Por su parte, Zendaya no fue tan ambigua en una entrevista con la intérprete Drew Barrymore y dejó claro que "el final se acerca". "Creo que sí", respondió Zendaya ante la pregunta de Barrymore de si esta sería la última.

"Nunca quiero hacer preguntas así, porque no es asunto mío, pero ¿se puede disfrutar sabiendo que terminará?", apostilló Barrymore, a lo que la protagonista de la serie de Sam Levinson respondió con un contundente: "Sí, ese final se acerca".

Por ahora, los fans de Euphoria podrán disfrutar desde este 13 de abril y hasta el 1 de junio de un capítulo cada una de las próximas ocho semanas en HBO en los que se intuirá (o no) qué pasará en este futuro postinstituto a Rue, Jules, Nate, Maddy, Cassie y compañía.