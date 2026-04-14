Yolanda Ramos deja sin palabras a los asistentes con sus 'confesiones' en el concierto de Rosalía: "Apareció con un vaso de agua y una maquinilla"

Rosalía ha vuelto a casa. La catalana ha dado el pistoletazo de salida este lunes a los cuatro conciertos que celebra esta semana en su Barcelona natal, concretamente en el Palau Sant Jordi. Y, como ya demostró en Madrid, dentro de esta experiencia mística y extramusical que supone su concierto, el confesionario era uno de los momentos que más expectación generaba.

Tal y como recogía EFE este lunes, algunos de los asistentes pensaban que estas "confidencias sacerdotales" que acostumbra a hacer junto a un rostro conocido antes de interpretar La Perla iban a correr a cargo de nombres como Amaia, Bad Gyal.

Por el confesionario han pasado ya las cantantes Aitana (con pullas a Sebastián Yatra incluidas) o Métrika o la jugadora del FC Barcelona Kika Nazareth, que pasó por Lisboa, su ciudad natal, pero también Soy una pringada o la Shannis, todas ellas hablando de las historias más o menos íntimas con sus exparejas o ligues.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, la primera en subirse al confesionario en Barcelona ha sido la actriz Yolanda Ramos, quien contó una anécdota realmente surrealista (y escatológica) que vivió con un hombre.

La intérprete que dio vida a Noemí Argüelles en Paquita Salas (Netflix) comenzó relatando entre castellano y catalán una cita "aparentemente normal" con un hombre que había ya tenido una experiencia con una amiga suya, con "un 36 de pie en verano y un 35 en invierno" y que describió con pelos "como una cebolla", pero en un primer momento no le dio importancia.

"Pero las cebollas hacen llorar", apuntó Rosalía, a lo que la actriz respondió con un "llevas razón, puta cebollona". Más allá de su apariencia, Ramos dejó claro que no le dio buenas vibras desde el principio: "Nunca te fíes de un hombre que tiene cosas encima del armario: bolsas, una sisha para fumar... Ese tío tiene un pasado oscuro y un futuro incierto".

La actriz continuó su historia detallando que cuando se desnudó el primer comentario que le hizo fue "¿te puedo depilar?" y que este "apareció con un vaso de agua y una maquinilla". Cuando acabó y enjuagó la cuchilla en el vaso, Ramos bromeó con que le había dejado el cuerpo "como un descampado".

Pero lo más escatológico de la situación llegó al final, cuando la actriz recordó que le pidió un vaso de agua porque tenía sed, que colocó al lado del vaso de la depilación, por lo que acabó vomitándole encima.

La situación fue tan surrealista que Rosalía lo describió como "un encuentro entre dos perlas". "Escuchamos y juzgamos", bromeó la cantante, que dejó una moraleja final: "Nunca te acuestes con un músico".

A lo largo de su primer recital en el Palau Sant Jordi, la catalana interpretó el mismo setlist que en Madrid y no subió a nadie al escenario, a pesar de que algunos rumoreaban que Silvia Pérez Cruz podría subir a interpretar La rumba del perdón, tal y como hizo la portuguesa Carminho con Memória en sus dos noches en Lisboa.