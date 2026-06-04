Pablo Carbonell recuerda la broma que le gastó a Esperanza Aguirre a costa de Santiago Segura

Pablo Carbonell ha estado en el Hoy por hoy, de la Cadena SER, donde ha abordado varios temas. El humorista y actor tiene una extensa carrera profesional. Durante la conversación han recordado su paso por Caiga quien Caiga, el mítico programa de Telecinco.

Al hablar sobre aquella época ha recordado la broma que le gastó a Esperanza Aguirre cuando esta era ministra de Cultura en el gobierno de José María Aznar. En otro programa de televisión le hablaron sobre uno de los hombres del momento: Santiago Segura.

El director había estrenado recientemente Torrente, el brazo tonto de la ley, que fue un bombazo en taquilla. En aquel momento le preguntaron si le conocía, a lo que respondió que no.

"Yo, que era un servicio público en Caiga quien Caiga, le fui a presentar a Santiago Segura", comentó Pablo Carbonell. "Le dije, Esperanza, el otro día me enteré que no sabías quién era Santiago Segura, te lo presento, este es Santiago Segura".

Sin embargo, el humorista no le estaba presentando al director de Torrente, sino al escritor Luis Alegre. "Me saludó con absoluta naturalidad: 'Ah, tenía muchas ganas de conocerte'", ha contado en el programa Amigos alegres.

Una mirada al pasado

Carbonell también ha recordado cuando conoció a El Gran Wyoming durante un concierto de Los Toreros muertos. Al humorista le llamó la atención "por la cara de loco que tenía y porque se comía las uñas", un gesto con el que se sintió muy identificado.

Finalmente, llegó a entablar conversación con él junto a su compañero de banda Pedro Reyes, e intercambiaron teléfonos con él. Tras aquel encuentro, Carbonell y Reyes se plantaron en casa del hoy presentador de El Intermedio.

"Todo era de todos. Si él tenía una casa y yo no, pues lo lógico y normal era compartir", ha contado en la SER. A partir de entonces se forjó una gran amistad entre ambos, que acabó haciéndoles compañeros de trabajo en Caiga quien caiga.