Qué pasa con el Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión

Sonia y Selena durante su actuación en el Benidorm Fest 2025.

España no participará en Eurovisión 2026. Esta decisión, que implica además que RTVE no emitirá la próxima edición del certamen, es histórica. Nuestro país lleva concursando de manera ininterrumpida desde 1961, pero tras la decisión de la UER de mantener a Israel en el festival, no acudirá a la final prevista para mayo en Viena.

No habrá, por tanto, que elegir a un representante de España para Eurovisión, algo para lo que se viene celebrando el Benidorm Fest en los últimos años. ¿Qué ocurre entonces con esta selección patria que tan buenos momentos nos ha dado?

Los eurofans pueden tener un mínimo consuelo: Benidorm Fest seguirá habiendo. Pierde su aliciente máximo, eso sí, lo que puede afectar muy mucho a sus audiencias.

El Consejo de Administración de RTVE ya había confirmado que, aunque España no participe en Eurovisión, el Benidorm Fest sigue en pie. De hecho, su fecha está fijada: se celebrará del 10 al 14 de febrero de 2026 y este año además incorpora novedades, como un premio de 150.000 euros para quien resulte ganador.

"Es un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", afirmó en su día RTVE.

Participantes y canciones del Benidorm Fest 2026

En octubre, la Corporación presentó a los 18 participantes de esta edición que serán Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS.

Lo que aún no se conocen son sus propuestas musicales: las canciones se desvelarán el 18 de diciembre.

En la presentación de los artistas, María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE destacó que las cuatro canciones ganadoras en la historia del Benidorm Fest acumulan juntas "más de 200 millones de reproducciones en plataformas”.