Bad Gyal detiene su concierto y lanza este alegato a favor de Palestina: "Si estoy aquí hoy es por mi público"

Con gran expectación y rodeado de polémica, el Arenal Sound se celebró este fin de semana entre protestas en contra del fondo proisraelí KKR, que participa a la empresa Supertruct, propietaria de este y otros tantos festivales como el FIB, el Sónar o el Viña Rock.

A pesar del revuelo generado, en el Arenal Sound pocos artistas cancelaron su actuación a diferencia de lo ocurrido en otros festivales de KKR, ya que solo lo hizo el grupo valenciano La Fúmiga. Sin embargo, no evitó a que se condenase la masacre en Palestina desde el escenario, como hizo Bad Gyal.

La catalana, cuyo nombre real es Alba Farelo, en determinado momento, detuvo la música y lanzó un alegato a favor del pueblo palestino y denunció públicamente la situación en la franja de Gaza. "Siento que es supernecesario que se muestre públicamente mi apoyo al pueblo de Palestina", ha comenzado diciendo.

La autora de temas como Fiebre, ha justificado su participación recordando que "si estoy aquí hoy es por mi público". "Me parece inhumano lo que está ocurriendo y no podemos mirar hacia otro lado", ha añadido y ha recordado que mientras hay personas divirtiéndose en el evento, "hay gente en Palestina que lleva muchos años pasándolo muy mal y me parece inhumano".

La artista también ha querido dar las gracias a "toda la gente que apoya y que lucha para que esta situación se acabe lo más pronto posible". "Sé que vamos a celebrar, que vamos a pasarlo bien, pero me parecía necesario aclarar esto", ha concluido la intérprete.

A pesar del manifiesto, ha habido quien ha criticado en redes sociales que igualmente se subiera al escenario del festival y no cancelara su actuación. Además, su reacción llega unos días después de que el diseñador Miguel Adrover criticase a Rosalía por su silencio ante la situación en Palestina y la catalana tuviera que salir en redes sociales a criticar la masacre que vive Gaza.

El verano que Palestina llenó los escenarios: de las críticas a Rosalía a los festivales del fondo KKR o la reivindicación de Kneecap La situación en la franja de Gaza ha trasladado el debate a la industria musical por fondos proisraelíes, cancelaciones públicas de artistas y el cuestionamiento de los mismos.