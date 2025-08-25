BB Trickz y Metrika protagonizan una polémica pelea en pleno escenario del Riverland 

En plena temporada de festivales, son muchos los que ofrecen momentos únicos. Así sucedió con Amaia cantando con Carolina Durante en el Cooltural Fest de Almería este fin de semana, pero hay otros que no son precisamente plausibles, sino que más bien dejan a la música en segundo plano.

Mientras eso sucedía este sábado, en el Festival Riverland, en Arriondas (Asturias), los asistentes presenciaban la pelea de dos artistas urbanas emergentes como son Metrika y BB Trickz, ambas en el cartel del evento.

En un momento determinado durante el concierto de Metrika, BB Trickz sube al escenario junto a su equipo con un fajo de billetes y le quita el micrófono para decirle: "¿Tú no me dijiste que me ibas a robar los racks [en música urbana fajos de billetes sinónimo de éxito]?"

El escenario se llenó en apenas unos segundos de parte del equipo técnico de Metrika y del de BB Trickz enfrentándose entre ellos, mientras que otros trataban de frenar el conflicto, mientras la propia Metrika decía "qué coño está pasando".

BB Trickz se bajó del escenario mientras parte de su equipo seguía encarándose con el de Metrika, lo que llevó a que incluso le echaran bebida en el pelo. Tras unos minutos de ausencia, la propia Metrika volvía al escenario para explicar que la trifulca se había trasladado a los camerinos.

"Siento deciros que me han mojado el pelo pero el manager de la BB Trickz se ha llevado un puñetazo en la boca. Ella se ha encerrado en el camerino y hasta que no la han sacado por la fuerza... Es lo que hay, ¿no? Ya la pillaremos, ya la pillaremos...", dijo a los asistentes, entre jaleos y abucheos del público.

Mientras que en redes sociales muchos han llegado a pensar que esto es una estrategia de marketing de alguna de las dos raperas, otros han criticado que se dé este tipo de comportamientos y se jaleen en un festival de música.

Algunos han aprovechado también para recordar otros conflictos que ha protagonizado BB Trickz como el que tuvo hace unos años con Bad Gyal.