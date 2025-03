Cachondeo por cómo llamó la Academia al novio de Selena Gomez en los Oscar

La cantante y actriz Selena Gomez, protagonista de Emilia Pérez, acudió este domingo a los Premios Oscar acompañada por su prometido, Benny Blanco.

Fue en diciembre cuando, a través de las redes sociales, la pareja anunció que se iban a casar.

Blanco, productor musical, y Gomez se conocen desde hace años: él coprodujo Same Old Love en 2015 y trabajaron juntos en I Can't Get Enough en 2019. En 2023 volvieron a coincidir para Single Soon.

Lo llamativo de esta aparición en la alfombra roja ha sido la confusión de la Academia de Hollywood, que quiso inmortalizar el momento en su cuenta de Instagram. "Selena Gomez y Bad Bunny en la 97ª edición de los Oscar", tituló la institución la fotografía.

En redes, fueron muchos los que se dieron cuenta del desliz y de que habían llamado al productor como al cantante puertorriqueño.

En apenas minutos, la publicación tenía miles de likes, comentarios y bromas, e incluso algunos usuarios hicieron pantallazo para la posteridad por si era eliminada.