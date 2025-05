Cassie Ventura, expareja de Diddy, asegura que el rapero ejercía control sobre todos los aspectos su vida

La cantante Cassie Ventura, la principal víctima en el juicio por tráfico sexual contra Sean Combs, conocido como Diddy, testificó este martes que durante su relación con el rapero él tenía el control sobre prácticamente todos los aspectos de su vida.

Ventura, que está embarazada de ocho meses y medio, entró a la corte de Nueva York luciendo un vestido marrón y, llamada a testificar por la Fiscalía, dio detalles sobre su relación sentimental con Combs, que duró unos 11 años, según indicó.

En concreto, Ventura hizo hincapié en que su vínculo se basaba en el control que él ejercía sobre ella, su carrera musical y la forma en que se vestía.

“Nos enviábamos mensajes todo el día, hacíamos llamadas, videollamadas… Había veces que no respondía rápido y sus guardias de seguridad o asistentes personales venían a buscarme a mi casa”, contó la artista a las preguntas de la fiscal Maurene Comey.

Ventura, de 38 años, relató los primeros meses de su relación con Combs, que comenzó en 2006, tras firmar un contrato con su discográfica Bad Boy Records, y lo describió como una persona muy “polarizada”, y, a la vez, “encantadora”.

La cantante también destacó que, pese a haber firmado con Bad Boy Records un contrato que prometía el lanzamiento de diez álbumes, solo llegó a sacar uno, y subrayó que Combs decidía cada paso que ella daba en su carrera musical.

Cassie, que al comienzo de la relación tenía 19 años, contó que, en un viaje a Miami en el que ambos coincidieron, Combs alquiló un barco donde le ofreció éxtasis y tuvieron su primer encuentro sexual.

“Después de Miami, me enamoré de él. La pasábamos bien, era mi primera relación adulta”, apuntó la cantante, que de cuando en cuando se acariciaba la barriga durante su testimonio.

La artista aseguró que, en ese tiempo, era “inexperta sexualmente hablando”, y detalló cómo en una ocasión en un hotel de Manhattan, Combs le practicó sexo oral y la hizo sentir “como una loca” por no querer corresponderle.

Y agregó que pronto vio "su lado abusivo" y fue introducida en los 'freak offs', que la Fiscalía federal describe como "espectáculos sexuales elaborados" entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos orquestados por Combs.

"Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza", contó Ventura a las preguntas de la fiscal Maurene Comey en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

Según la cantante de R&B, estas agresiones a menudo le dejaban los ojos negros, hematomas o morados por todo su cuerpo, además de los labios rotos.

En la corte se encontraba el esposo de Cassie, Alex Fine, que se sentó junto al abogado de la víctima, mientras que Combs asistió al tribunal vestido con un jersey gris y no reaccionó demasiado al testimonio de su exnovia.

Cassie es la principal víctima de la Fiscalía y el video en el que Combs aparece golpeándola brutalmente en el pasillo de un hotel de Los Ángeles es una de las pruebas más relevantes del caso.

El artista, conocido también como P. Diddy, que permanece detenido en una prisión de Brooklyn desde septiembre, enfrenta cargos por conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer proxenetismo.

