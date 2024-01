Cinco grandes canciones (desconocidas) de amor

El artículo de la semana pasada queda un poco cojo sin su némesis, que es esta segunda entrega. Igual que se llora, se ríe; igual que se entra, se sale. Aquí van cinco canciones sobre el amor, en su faceta más positiva, para empezar el año con inspiración.

Hazme un pequeño favor , Lea Leone



La más adolescente de la lista… y quizá la más pura. Amor sin dobleces, ciego, aún inexperto y con música que le viene como un guante. Sutil, minimalista y casi unplugged la canción se siente como el oleaje suave, lento y pausado del Mediterráneo.

El favor que pide Leone —“tienes que dejar de sonreír así, por favor”—, aparece en un estribillo que, como la ola, llega sin esfuerzo ni sobresalto.

As long as I’ve got you, The Sutherland Brothers



Una estética más clásica, la del pop-rock de los 70, dejó joyas ocultas como esta canción de los Sutherland Brothers.

Es un amor también pasional y ciego —“Mientras te tenga, los años pueden pasar de largo”—, pero musicalmente distinto, más previsible y con más dinámica.

Thinking of you, Loggins and Messina



Ligeramente similar a la anterior, bastan unos segundos para reconocer las diferencias. Canción mucho más elegante, rítmica, con mayor paleta de colores en cuanto a los instrumentos y, lo realmente definitivo, dos voces mejores. Loggins & Messina eran dos maestros de la melodía y dominaron el género balada durante unos años en los 70 y 80.

Misty, Etta James



La de bailar agarrados, quizá con lagrimilla. Es una canción que se ha versionado hasta la saciedad desde que Erroll Garner la sacara del éter, pero esta interpretación de Etta James tiene un poco más de rabia —y personalidad— que la que suele hacer la gran mayoría.

Etta, cantante de blues con “sustancia”, imprime una crudeza inusual a la letra de esta balada, que tiene una de las mejores estrofas que se pueden escribir:

Walk my way / Camina hacia mí

And a thousand violins begin to play / Y mil violines empiezan a tocar

Or it might be the sound of your hello / O podría ser el sonido de tu saludo

That music I hear / Esa música que escucho

I get misty whenever you're near / Me pongo nublado cada vez que estás cerca

Espérame en el cielo, Los Panchos



Uno de esos boleros universales que reafirma el amor como fuerza eterna, capaz incluso de romper las normas de la muerte.

Menos conocida que otros boleros similares, esta composición de Paquito López Vidal ha sido también versionada por muchos artistas, destacando Los Panchos y Albert Hammond, que también escribió alguna canción que podría entrar en la lista.

Tristemente, no cabemos todos.