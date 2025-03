Claves de los Oscar 2025: homenaje a los incendios de Los Ángeles, la polémica de Karla Sofía Gascón y sin una cinta favorita

Ralph Fiennes, protagonista de 'Cónclave'; Karla Sofía Gascón, de 'Emilia Pérez'; Adrien Brody, de 'The Brutalist', y Demi Moore de 'La Sustancia', algunos de los favoritos a los Oscar 2025.

Rodeada de polémica y sin olvidar los incendios de Los Ángeles, este domingo la ceremonia de entrega de la 97ª edición de los premios Oscar llega rodeada de incógnitas. Una de las más sonadas era la que ponía en cuestión la asistencia de Karla Sofía Gascón debido a la polémica generada a raíz de los tuits racistas que había publicado en X en los que también criticaba la gala de los Oscar, aunque finalmente la protagonista de Emilia Pérez ha confirmado que irá a la ceremonia.

Una vez resuelta esta duda, las grandes incógnitas de la noche sobrevuelan sobre los premiados en las grandes categorías. A diferencia de otras ediciones, sigue sin haber una clara favorita pese a las 13 nominaciones de Emilia Pérez, especialmente para las categorías de Mejor película y Mejor dirección. En los Globos de Oro, BAFTA y SAG los premios han estado repartidos entre Cónclave y The Brutalist, mientras que la cinta de Sean Baker, Anora se alzó con la Palma de Oro en Cannes.

En la gala que, tal y como anunciaron desde la Academia, habrá un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, además de los nominados y de Karla Sofía Gascón habrá dos entregadoras españolas: Penélope Cruz y Ana de Armas, quienes se sumarán a nombres como Harrison Ford, Halle Berry, Willem Dafoe o Scarlett Johansson.

Para no perderte nada, a continuación repasamos las principales claves de los premios Oscar 2025:

Cómo ver la gala de los Oscar 2025 y a qué hora empieza

Como cada año, este domingo 2 de marzo la gala de los premios Oscar tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aunque este 2025 tendrá un significado especial debido a los incendios en la ciudad que llegaron a las inmediaciones del enclave.

En España, la gala podrá seguirse a través de Movistar Plus+ que emitirá en exclusiva tanto la alfombra roja como la ceremonia de entrega de los premios Oscar (en los canales Movistar Plus+, Estrenos por M+, Los Oscar por M+), así como en un minuto a minuto en El HuffPost.

La programación especial comenzará a partir de las 23:30h del domingo 2 de marzo en la cadena, aunque para la alfombra roja habrá que esperar a las 00:30h. El programa, presentado por María Gómez, contará con Carlos Areces, Brays Efe, Ingrid García Jonsson y Alberto Rey, quienes comentarán la gala.

La ceremonia estará presentada por el humorista Conan O'Brien, quien tomará el relevo de Jimmy Kimmel tras dos años consecutivos. O’Brien acumula un amplio currículum en los late nights estadounidenses comenzando su carrera en Saturday Night Live y teniendo durante 16 años su propio late night en emisión: Late night with Conan O’Brien, en emisión desde 1993 a 2009. La gala dará comienzo a las 1:00h del lunes, hora peninsular española, y se espera que dure unas cuatro horas, hasta las 5:00h.

Karla Sofía Gascón y una polémica Emilia Pérez que parte como favorita

A pesar de que tiene pocas posibilidades de llevarse la estatuilla, Karla Sofía Gascón será una de las grandes protagonistas de la gala. La actriz asistirá a la ceremonia este domingo después de varias semanas de silencio y apartada de todos los premios y eventos de las semanas previas a los Oscar en Los Ángeles por la polémica de sus tuits racistas y ofensivos. La madrileña reapareció este viernes en los premios César en París, aunque no hizo declaraciones ni se la vio junto al equipo de la película.

Después de recibir la nominación a Mejor actriz por Emilia Pérez, la actriz hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en estar nominada al Oscar. Una candidatura histórica que quedó empañada apenas una semana después cuando la revista Variety publicó una recopilación de publicaciones que Gascón había hecho en X entre 2020 y 2021. En ellas cargaba contra el Islam preguntándose "cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España" o hacía comentarios controvertidos sobre la vacuna contra la covid-19. "La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada", escribió en uno de los tuits.

En las publicaciones, Gascón cargaba incluso contra los propios Oscar y su proceso por intentar ser inclusivos: "Los Oscar se parecen cada vez más una ceremonia para el cine indie o de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afroperuano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso una gala fea, muy fea".

Horas después de que se publicara el artículo, Gascón emitió un comunicado a través de Netflix, que se encarga de la distribución de la película en Estados Unidos, en el que pedía disculpas y lamentaba "profundamente haber causado dolor". La situación comenzó a torcerse un día después, cuando la actriz emitió un nuevo comunicado, esta vez por su cuenta, en el que denunciaba "una campaña de odio y desinformación” y confirmaba que cerraba su cuenta de X para protegerse a ella misma y a su familia. "Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria. Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño", señaló en el comunicado en el que defendía que había "algo oscuro" detrás de la recopilación de esos tuits en ese momento concreto.

Tras otro comunicado más y una entrevista en la CNN, Gascón decidió guardar silencio para no perjudicar más a la película cuando Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez, asegurara que los comentarios de la actriz eran "odiosos" y que no pensaba llamar a la protagonista de la cinta. Es en ese momento cuando Netflix decide apartar de la campaña a Gascón, que no ha pisado ninguna alfombra roja en Estados Unidos desde que estalló la polémica y se ha convertido en protagonista involuntaria de la campaña por el Oscar.

Karla Sofía Gascón acudirá este domingo en la gala y huelga decir que acaparará gran parte de las miradas. A pesar de que la controversia la ha rodeado en las últimas semanas, su compañera de reparto Zoe Saldaña ha manifestado su intención de que todo el equipo de Emilia Pérez se pueda reunir y celebrar las trece nominaciones de la cinta.

Tres grandes cintas por la terna a Mejor película, incógnitas en las categorías protagonistas y señalados favoritos en las de reparto

Aunque a nivel de nominaciones Emilia Pérez parte como favorita en la ceremonia de los Oscar 2025, lo cierto es que la cinta de Jacques Audiard y la polémica que ha levantado en los últimos meses tendrán que hacer frente, al menos en la categoría reina de Mejor película a otras tres grandes favoritas de la temporada como son The Brutalist, ganadora del Globo de Oro, Anora, que se alzó con la Palma de Oro en Cannes, y Cónclave, ganadora del BAFTA.

Wicked, aunque no parte como favorita en ninguna de las categorías principales, acumula 10 nominaciones, entre ellas Mejor película y las de sus actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande en las categorías de protagonista y reparto. Se espera que la cinta se bata con otras grandes taquilleras de la temporada como Dune: Parte dos en las categorías más técnicas.

Tampoco hay un gran favorito en las categorías de Mejor actor y Mejor actriz protagonistas. En la categoría masculina, Adrien Brody se plantea como uno de los favoritos por su papel dando vida al arquitecto judío László Toth en The Brutalist, ya que le hizo ganar tanto el Globo de Oro como el BAFTA.

Sin embargo, la reciente victoria de Timothée Chalamet en los premios del sindicato de actores, SAG, por encarnar a Bob Dylan en el biopic del cantante A Complete Unkown ha puesto en cuestión su predilección. Pero no solo eso, la candidatura de Brody se ha visto también cuestionada por el uso de la inteligencia artificial en The Brutalist para perfeccionar el acento húngaro de los protagonistas. Además, paradójicamente si Chalamet se alza con el premio podría igualar a Brody en ser el actor más joven en ganar un Oscar, algo que el intérprete logró con El Pianista también a los 29 años.

En la categoría femenina a Mejor actriz protagonista, el debate es aún más intenso. A la polémica de la española Karla Sofía Gascón, que ha ido deshinchándose como favorita en la carrera por la estatuilla por su papel como narcotraficante trans en Emilia Pérez, se suman Demi Moore como gran favorita por su papel en la cinta de body horror La sustancia que ha triunfado tanto en los Globos de Oro como en los SAG, Mikey Madison, que ya se llevó el BAFTA por su papel en Anora, pero también hay quien apunta a que podría dar la sorpresa la brasileña Fernanda Torres por Aún estoy aquí.

Donde sí hay unos claros favoritos si se sigue la tendencia de la temporada de premios es en las categorías de reparto donde Zoe Saldaña se ha llevado todos los premios por Emilia Pérez y Kieran Culkin ha hecho lo propio por su papel en A real pain.

Homenaje a los incendios de Los Ángeles, un número especial de Wicked, homenaje a Quincy Jones y sin las canciones nominadas

Los incendios de Los Ángeles del pasado mes de enero marcarán la gala de los Oscar 2025, tal y como anunciaron desde la Academia a finales de enero tras el anuncio de nominados que fue retrasado hasta en dos ocasiones debido a la catástrofe.

“Honraremos a Los Ángeles como la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resiliencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo”, señalaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang, en una carta recogida por The Hollywood Reporter el pasado 23 de enero.

En este sentido, Raj Kapoor, productor ejecutivo y showrunner de la gala, dejó entrever en una rueda de prensa que habrá sorpresas a nivel de actuaciones y que una de ellas estará relacionada directamente con un homenaje a la ciudad de Los Ángeles y sus vecinos.

"Queríamos crear un homenaje hermoso en el escenario a esta increíble ciudad en la que vivimos, todas las películas increíbles que se han filmado aquí, y simplemente tener un mensaje realmente edificante y hermoso que esperamos que conmueva a todos los espectadores”, señaló. En esta actuación se prevé que participen RAYE, Queen Latifah, que hará un homenaje póstumo al siete veces nominado al Oscar Quincy Jones, y el Coro de Maestros de Los Ángeles.

En esta edición no habrá tampoco actuaciones de las canciones nominadas a Mejor canción, sino que se homenajeará a los compositores de las bandas sonoras. "Tenemos una hermosa película que se está haciendo en este momento que da un pequeño vistazo al proceso de composición de las canciones originales de una manera realmente única", adelantó Kapoor.

El musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo contará con un número especial a cargo de ambas actrices, aunque no se ha desvelado qué canciones formarán parte de ese popurrí de la cinta que opta a Mejor banda sonora, pero no a Mejor canción. Además de este especial, Doja Cat y la cantante y actriz tailandesa LISA, de la banda de k-pop Blackpink, también se subirán al escenario del Dolby Theatre.

Penélope Cruz, Ana de Armas se sumarán a Karla Sofía Gascón en el toque español en una noche de estrellas con nombres como Scarlett Johansson o Willem Dafoe

Como cada año, la alfombra roja del Dolby Theatre se llenará de estrellas que desfilarán por su alfombra roja. Este año, aunque Karla Sofía Gascón es la única nominada española al Oscar habrá más presencia española entre las entregadoras de premios con Penélope Cruz y Ana de Armas.

A ellas se sumarán un elenco de estrellas que también participarán como entregadores de los ganadores. Entre ellos, los premiados de la edición de 2024 como Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph. Pero también lo harán algunos nominados de la noche como Zoe Saldaña junto a su compañera de reparto en Emilia Pérez, Selena Gómez, y otros participantes, aunque no nominados, en cintas candidatas al Oscar como Joe Alwyn (The Brutalist), Margaret Qualley (La sustancia) o Elle Fanning (A complete unkown).

Otros grandes nombres que entregarán premios serán Samuel L. Jackson, Willem Dafoe, Scarlett Johansson, Whoopi Goldberg, Harrison Ford, Halle Berry u Oprah Winfrey.