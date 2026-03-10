Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Con su padre y recreando una imagen icónica: así es el primer adelanto de Miley Cyrus en el 20º aniversario de 'Hannah Montana'
Con su padre y recreando una imagen icónica: así es el primer adelanto de Miley Cyrus en el 20º aniversario de 'Hannah Montana'

La cantante ha vuelto a enfundarse la peluca rubia.

Imagen de Hannah Montana en 2017.
Imagen de Hannah Montana en 2017.DEAN HENDLER

Hannah Montana está de vuelta. Miley Cyrus ya anunció el especial de Disney + con motivo del 20º aniversario de la serie que la hizo catapultarse a la fama para el próximo 24 de marzo. 

Entonces, con un enigmático "Volvemos a donde todo empezó" se anunció que Cyrus iba a protagonizar una entrevista de la mano de Alex Cooper, creadora del exitoso podcast Call Her Daddy y que se iban a emitir algunas imágenes inéditas de la grabación.

No obstante, ahora se han publicado unas imágenes y un breve teaser en el que se puede ver que Cyrus va a volver a caracterizarse de Hannah Montana. Concretamente se ve cómo recrea uno de los pósters más recordados de la ficción: con peluca rubia, top de lentejuelas y chaqueta militar. 

Pero no solo eso, en este avance se ve cómo también se reencuentra con su padre, en la ficción y la vida real, Billy Ray Cyrus, con quien ha protagonizado ciertas tensiones provocadas por la separación entre él y su madre. No obstante, parece que estas rencillas han pasado del todo. 

"Ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro, y que mi padre, a quien veo que ha encontrado también la felicidad, puedo quererlos a los dos", confesó la cantante en una entrevista en 2024. De hecho, se ve cómo su madre, Tish Cyrus también aparece en estas imágenes.

Todo ello, aparece bajo los sones de la canción This is the life de Hannah Montana, eso sí versionada por la actual intérprete de temas como Flowers.

Parte de estas recreaciones podrían ser lo que Disney anunció como un paseo por los lugares más desconocidos del set, para lo que Cyrus podría haberse vuelto a enfundar la peluca y el brilli brilli. 

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que dio forma a mi vida y las de tantos fans, siempre estaré agradecida por esa conexión", señaló Cyrus en un comunicado al anunciar el lanzamiento, donde quiso agradecer el apoyo incondicional de los fans que la acompañan desde esta serie de comienzos de los 2000.

"El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", recalcó la artista.

