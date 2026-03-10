Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Uno de los medios más influyentes y leídos de EEUU define así lo ocurrido entre Sánchez y Trump
'Bloomberg' ha dedicado un artículo a la situación España-Estados Unidos. 

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.Evan Vucci (Getty Images)

El prestigioso medio estadounidense Bloomberg, uno de los medios más leídos e influyentes del país, ha dedicado un artículo a hablar de la relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump y de cómo afecta esto a la relación entre España y Estados Unidos. 

Hacen un repaso en el citado medio de cómo empezó esta tensión entre países: Sánchez se negó a que Estados Unidos usase las bases de Morón y Rota y esto molestó a Trump, que amenazó directamente con bloqueos. 

Como han hecho muchos medios en todo el mundo, para Bloomberg, Sánchez "se ha destacado entre los líderes europeos por su disposición a enfrentarse al presidente estadounidense". 

"Sánchez pareció dispuesto a desmentir a Trump", explican también. Además, recogen las palabras de Sánchez diciendo que España "no va a ser cómplice de algo perjudicial para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a represalias". 

Sánchez mira a 2027

Pone de manifiesto Bloomberg que detrás de estas decisiones de Sánchez hay un "elemento de posicionamiento político" para lograr ganar las elecciones del año 2027 en España. 

"Sánchez lidera un frágil gobierno de coalición y se encuentra bajo presión para contentar a sus socios más izquierdistas. Su Partido Socialista se ha visto afectado por escándalos de corrupción y está cayendo en las encuestas, mientras que el apoyo a la principal oposición, el conservador Partido Popular, y al partido nacionalista de extrema derecha Vox, está en alza", dice el medio norteamericano. 

Con estas decisiones, según Bloomberg, el presidente Pedro Sánchez se ha podido presentar como "defensor de los valores socialdemócratas y de la soberanía española", en detrimento de otros partidos que se han posicionado del lado de Estados Unidos y de Israel. 

En el contexto europeo, el presidente de España "es uno de los cada vez menos líderes de izquierda en Europa". Por último, en este tema, explican que Sánchez ha optado por la postura del No a la guerra para que se recuerde lo ocurrido en 2003 cuando Aznar metió a España en la Guerra de Irak. 

