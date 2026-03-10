Almudena Ariza cuenta lo que le ocurrió con un directivo de RTVE cuando le pidió un aumento de sueldo 

La periodista y corresponsal de RTVE Almudena Ariza ha pasado por Al cielo con ella, el programa que Henar Álvarez presenta en La 2. En una entrega especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, repasó su carrera profesional en clave feminista.

Hacia el final de la charla, donde abordaron la actualidad internacional, la presentadora del programa le pidió a la comunicadora que "congelase" a una persona a la que preferiría tener lejos. Una tradición del programa que consiste en que el invitado escribe en un papel el nombre de alguien que haya actuado mal.

"Esta persona creo que ya no está en este mundo. Yo hubo una época en la que presentaba el Telediario junto a una persona muy conocida y, como suele ser habitual en estos casos, yo ganaba mucho menos que mi compañero", contó en Al cielo con ella.

Seguidamente, continúo relatando aquel momento incómodo. "Un día subí al despacho de mi entonces jefe y reclamé mi parte. Yo era muy jovencita, pero ya esto me generaba rabia", explicó la periodista en La 2.

"Si no te interesa, te vas"

"Le dije: 'No es por nada, pero me he enterado de que mi compañero gana no sé cuánto y yo es que gano muchísimo menos'", siguió contando Almudena Ariza, ante la atenta mirada de Henar Álvarez.

"¿Sabes cuál fue la respuesta? Pues: 'Si no te interesa, te vas'", remató la periodista, para seguidamente escribir su nombre en un papel y meterlo en el congelador del plató de La 2.

"Esto es liberador", aseguró Almudena Ariza, dando pie a que Henar Álvarez empatizase plenamente con ella. "¡Si por eso lo hacemos!", exclamó entre risas la humorista de RTVE, que además de presentar Al cielo con ella, es creadora de podcast como Dos rubias muy legales y El Olimpo de las diosas.