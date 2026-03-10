Guerra entre Irán, Israel y EEUU, en directo: última hora y novedades del precio del petróleo

Pendientes del Consejo de Ministros

En los últimos días, el Gobierno ha ido recordando que tiene experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra, como ocurrió en el caso de la invasión rusa a Ucrania, que disparó la inflación. Preguntada sobre si en el Consejo de Ministros de este martes se abordarán medidas al respecto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de portavoz, Elma Saiz, afirmó que "tenemos margen y vamos a acompañar, monitorizar y dar respuesta ante la situación". Habrá que esperar a la rueda de prensa posterior para conocer si se implementará ya alguna medida, como le piden desde Sumar. Entre las medidas planteadas por Movimiento Sumar están la vuelta de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio de la luz, la recuperación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, la ampliación del bono social eléctrico o la congelación de la tarifa de último recurso del gas. También reclaman bonificar a los sectores profesionales del gasóleo, con la posibilidad de implantar medidas de compensación a los consumidores particulares si el precio del combustible llega a los 2 euros el litro.