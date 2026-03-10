Guerra entre Irán, Israel y EEUU, en directo: última hora y novedades del precio del petróleo
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre el conflicto que sacude Oriente Medio.
El presidente ruso reafirmó este lunes su "apoyo inquebrantable" a Irán después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país en un movimiento que varios analistas han entendido como un nuevo desafío a Donald Trump. "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas", aseguró ayer Vladímir Putin en un mensaje difundido por el Kremlin, tal y como recoge Elena Santos en este artículo.
Volviendo al plano económico, los expertos apuntan a que la cesta de la compra de españoles, europeos y asiáticos se resentirá más que la de los estadounidenses. Parece irónico, pero la explicación es sencilla: Estados Unidos es un exportador neto de gas natural y petróleo, por lo que su mercado energético se beneficiará indirectamente de la subida de precios. Europa, en cambio, depende más de las importaciones de energía, por lo que sufrirá un golpe mayor que podría verse acentuado por la subida del dólar. Si este escenario se alarga los focos apuntarán a organismos como el Banco Central Europeo, que lleva años intentando controlar la inflación y podría retomar la senda de las subidas de los tipos si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado por Teherán y el mercado energético se tensa aún más. Lo explica en este artículo nuestro compañero Alberto R. Aguiar.
En los últimos días, el Gobierno ha ido recordando que tiene experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra, como ocurrió en el caso de la invasión rusa a Ucrania, que disparó la inflación. Preguntada sobre si en el Consejo de Ministros de este martes se abordarán medidas al respecto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de portavoz, Elma Saiz, afirmó que "tenemos margen y vamos a acompañar, monitorizar y dar respuesta ante la situación". Habrá que esperar a la rueda de prensa posterior para conocer si se implementará ya alguna medida, como le piden desde Sumar. Entre las medidas planteadas por Movimiento Sumar están la vuelta de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio de la luz, la recuperación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, la ampliación del bono social eléctrico o la congelación de la tarifa de último recurso del gas. También reclaman bonificar a los sectores profesionales del gasóleo, con la posibilidad de implantar medidas de compensación a los consumidores particulares si el precio del combustible llega a los 2 euros el litro.
En el plano económico esta guerra ya ha dejado, en poco más de una semana, importantes alzas en el precio de la gasolina. Nuestro compañero Javier Escartín le preguntó a Carles Méndez, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya, hasta cuándo y cuánto puede subir el precio. "Lo que nos ha hecho pasar de 80 dólares el barril a 100 en los últimos días ha sido el hecho de que se estén atacando refinerías. Ahora, Francia ha anunciado una misión internacional para abrir progresivamente el estrecho de Ormuz. Este tipo de anuncios se hacen para calmar a los mercados. Yo creo que si esta iniciativa de Macron tira mínimamente hacia adelante y se asegura el paso de crudo, el precio tenderá a estancarse. Nos moveremos entre los 100 dólares. Pero si no es así, podemos prever que el precio suba a los niveles que vimos cuando Rusia invadió Ucrania", explicó. Dejó una pincelada de optimismo al indicar que "no estamos en una situación tan crítica como la de hace cuatro años" porque el mercado español está más diversificado.
Buenos días. Comenzamos la narración de todo lo que ocurra este martes 10 de marzo sobre el conflicto en Oriente Próximo, cuando se cumplen 11 días del ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán. Una jornada más, el mundo contiene el aliento no sólo ante las acciones bélicas, sino ante las consecuencias en el plano económico, que ya se notan en las Bolsas y en nuestro bolsillo.