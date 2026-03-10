Un estadounidense cuenta lo que se dice en la calle de Pedro Sánchez tras posicionarse contra Trump

Un vídeo de un ciudadano español que vive en Washington (Estados Unidos) se ha hecho viral en las últimas horas al comentar cuál es la sensación que hay en la capital estadounidense y en todo el país tras la postura que ha fijado el gobierno español ante la invasión en Irán de Estados Unidos e Israel.

"Este es un vídeo muy corto para comentaros a la gente de España porque la noticia del día es lo que ha dicho Pedro Sánchez con respecto a la invasión y ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán", ha comenzado diciendo.

El protagonista ha confesado que lee las noticias de España, pero que no sabe cuál es el comentario en la calle o entre la gente. Sin embargo, sí sabe la sensación que hay en Estados Unidos: "Aquí todo el mundo piensa como Sánchez y casi todo el mundo está compartiendo, hablando y comentando que por qué es España el país que tiene que poner las cosas así de claras y por qué Estados Unidos está enviando a sus chavales a morir por Israel".

"Todo el mundo, podéis ver cualquier encuesta y tres cuartas partes del país se está rascando la cabeza preguntándose qué les debemos a Israel. Esa es la vibra y la sensación que hay en la calle", ha asegurado.

Además, ha subrayado que "la población de Estados Unidos está pensando que gracias a España por decir eso".

"Aquí todo el mundo se rasca la cabeza de por qué no hay una huelga general, no se piden elecciones anticipadas y se echa a este tipo de la presidencia o por qué hay que seguir pagándole a Israel docenas de billones al año para mantener un estado que solo tiene en su cabeza la destrucción y la conquista de todo Oriente Medio", ha sentenciado.

La opinión en Washington

Además, el usuario ha puesto el ejemplo de la capital, Washington, que es donde vive. En esta ciudad, ha comentado, se habla mucho de ello, ya que como ha descrito es un lugar con mucha cultura y tradición política.

"Washington es una ciudad muy política, son 24/7 noticias sobre política. Está ciudad gira entorno al Congreso, Senado, la CNN, las embajadas están aquí y lo que se dice en la calle no es que España está contra nosotros o que debería de ayudarnos, se dice que España tiene razón y qué estamos haciendo ahí", ha concluido.