Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios
Trump anuncia suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

El presidente de Estados Unidos hace una valoración general de todos los asuntos que tiene entre manos.

advertencia-nuevo-lider-iran
El presidente de EEUU, Donald Trump, no para de realizar amenazas, esta vez con el nuevo líder iraní, aún desconocido.Anadolu via Getty Images

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo.

