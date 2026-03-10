Teresa Ribera y Costa contradicen a Von der Leyen: "Es fundamental que Europa defienda el derecho internacional"

Las palabras de Ursula von der Leyen siguen resonando en los cimientos del Gobierno español y europeo. La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha valorado las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. "Hizo una reflexión ayer en voz alta de la que se puede discrepar o no, y corresponde al Consejo Europeo fijar posición con respecto a la acción exterior", ha asegurado este lunes ante los micrófonos de Onda Cero.

"El respeto al derecho internacional es una premisa básica, no sólo desde el punto de vista moral sino también de la seguridad del espacio europeo", ha proseguido y colocándose de forma diametralmente opuesta a la de Von der Leyen: "Yo discrepo. Es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional. No creo que esa fuera su intención, pero no me parece acertada la forma en la que se expresó".

"Ella reivindicaba que la agenda comercial es un alimento importante para relacionarse con terceros países, que es necesario mantener un diálogo político con otros países... Pero la forma en la que introdujo el asunto de hasta qué punto la construcción del orden internacional desde el final de la II Guerra Mundial no respondía a los desafíos actuales, no puede quedar en el aire como un espacio de dudas a si debemos actualizarlo o si lo dejamos en un cajón y nos olvidamos. Lo segundo sería un grave error y no creo que sea la posición defendida por Europa", ha afirmado Ribera.

La posición de la dirigente española también ha sido clara en la entrevista radiofónica: "Nosotros como europeos tenemos una especial responsabilidad en la defensa del orden internacional. Y por supuesto que hay abusones, pero a esas no se les responde rompiendo las reglas y aceptando el abuso, sino buscando una coalición de países encontrando la formula de responder. Es fundamental que hoy Europa defienda el valor del derecho internacional".

"No se puede consentir, callar o mirar para otro lado cuando se producen este tipo de ataques y de violencia, aunque haya muchas cuestiones que resolver respecto al régimen iraní", ha concluido Ribera.

António Costa, presidente del Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se ha desmarcado este martes de la presidenta de Ursula von der Leyen, y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional", después de que la alemana cuestionara la víspera la vigencia del orden mundial.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Embajadores de la UE, Costa ha defendido las "soluciones multilaterales" un día después de que Von der Leyen sostuviera en el mismo foro que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

En opinión del socialista portugués, la UE debe aplicar una política exterior "multidimensional", colaborando activamente con la comunidad internacional para "defender los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", entendiendo que lo que al bloque comunitario le interesa en "garantizar que el mundo siga basado en reglas y en la cooperación, evitando una mayor fragmentación global".

"Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al derecho internacional", ha añadido Costa, constatando que la nueva realidad internacional ya se conoce: "Rusia viola la paz, China altera el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en reglas".