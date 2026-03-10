Juanma Moreno confiesa que ha tenido que acudir al psicólogo tras el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se emociona al hablar del siniestro de Adamuz en en el acto del día de la comunidad, 28 de febrero de 2026, en Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado esta pasada noche que ha tenido que acudir a un psicólogo tras el impacto que le produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha recordado que cuando llegó a la zona cero estaban sacando los cadáveres del Alvia.

Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3 Televisión, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento de las estructuras ferroviarias" y la pérdida de inversión "en carreteras y ferrocarril".

"Cuando llego a la zona cero de Adamuz, lo que me encuentro son calzados, comidas de bebés, apuntes, prendas llenas de sangre y, sobre todo, las personas, los cadáveres. Esas imágenes se me quedaron impactadas", explicó el político sobre su llegada al pueblo cordobés, el pasado 18 de enero de 2026.

"Más que el impacto, fue cuando conocí a las familias. Esa conexión de esas vidas truncadas, reconozco que me ha creado un punto emocional duro, hasta el punto de que he tenido que acudir a un psicólogo", reconocía sobre los consejos que recibió por parte del equipo de Emergencias desplazado a la zona cero.

"Ya no el impacto de ver una persona muerta. Cuando conoces las vidas, te cuentan lo que iban a hacer el mes y el año que viene… Cuando conectas ese futuro con lo que ves, es cuando te hace mucho daño", apuntó sobre el accidente, en el que murieron 46 personas. "Ese recuerdo lo tengo muy dentro", comentó, emocionado, antes de que el programa se fuera a publicidad.

Elecciones a las puertas

Respecto a las próximas elecciones en Andalucía y su candidatura ha dicho que "toca disolver el parlamento en abril", y ha asegurado que se ve "en condiciones de recuperar la mayoría". "Si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría y optar por una estabilidad", para lo que tendrá que "ilusionar" con su proyecto.

Juanma Moreno ha afirmado, igualmente, que prefiere que las elecciones en Andalucía no coincidan con las generales y, preguntado por Vox, ha criticado la falta de experiencia en gobierno de este partido, "que no quiere tomar decisiones y no sabe resolver los problemas". Así mismo, ha dicho que un pacto entre PSOE y PP en Andalucía mientras esté Pedro Sánchez en el Gobierno sería imposible pues, ha argumentado, "Sánchez ha roto todos los puentes".

Según el presidente andaluz, este año cree que no habrá elecciones generales porque, a su juicio, el socialista está buscando el momento que más le favorezca, y ha comentado, en cuanto a la posición del no a la guerra del presidente del Gobierno, que utiliza el conflicto de la guerra de Irán únicamente para movilizar al electorado a su favor.

Para el presidente de la Junta de Andalucía "sería un mazazo" para la economía que se perdiera el mercado con EEUU del aceite de oliva ya que, ha destacado "Andalucía produce más aceite que Italia y Grecia juntas".

Andalucía y Madrid, distintas

En cuanto a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha comentado que las realidades de Madrid y Andalucía son distintas, por lo que sus maneras de hacer política también lo son, aunque ha afirmado que se llevan bien aunque a veces "tenemos visiones o aspectos distintos a la hora de enfocar un problema, pero somos compañeros".

Moreno, preguntado sobre el problema generado con el cribado de cáncer de mama en Andalucía, ha reconocido que fue el mayor de sus problemas, "pero no político, también personal", y ha recordado que "se asumieron responsabilidades con salidas en la cúpula de la Consejería de Salud y después hemos redoblado todos los protocolos para que no vuelva a pasar".